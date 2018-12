Climat: "La réponse du gouvernement est indigne", selon Inter-Environnement Wallonie

La majorité au fédéral ne tient plus qu'à un fil. A côté de cela, la Belgique est pointée du doigt pour avoir voté contre deux propositions européennes découlant de l'accord de Paris. Deux sujets épineux, l'un met à mal le gouvernement, l'autre pourrait carrément le faire tomber. L'un peut-être plus que l'autre ?

"Sur la question climatique, qui était la question qui était à l’ordre du jour et de la rue dimanche, un gouvernement ne peut pas être en affaires courantes, la question climatique ne peut pas être en affaires courantes. Nous avons très peu de temps pour agir, quelques années à peine, et chaque mois passé où un gouvernement n’agit pas est un mois perdu. De ce point de vue-là, nous attendons que ce gouvernement soit le plus responsable possible, quelle que soit l’issue de la crise actuelle par rapport au pacte migratoire", explique Christophe Schoune, secrétaire général Inter-Environnement Wallonie.

"La réponse pour le moment est tout à fait indigne"

Pour lui, ce qu'il s'est passé dimanche "c’est sans précédent". "Il y avait davantage que 75.000 personnes dans les rues, puisque des milliers de personnes n’ont pas pu joindre la manifestation et sont restées notamment bloquées dans les gares. Ça témoigne de la mesure de la conscience de l’urgence de l’enjeu au niveau de l’opinion publique belge, et francophone en particulier, et qu’on attend à ce moment-là de la part de nos gouvernements, et du gouvernement fédéral belge en particulier, une réponse qui soit à la hauteur de l’enjeu. Or, la réponse pour le moment est tout à fait indigne, puisqu’on a vu deux jours après cette marche la ministre fédérale du Climat enterrer clairement des objectifs européens en matière de renouvelable et d’efficacité énergétique, en essayant d’avoir une minorité de blocage pour freiner cette avancée qui a été décidée hier par l’Union européenne. Donc, la Belgique se retrouve parmi les pays les plus réfractaires aujourd’hui en matière climatique, alors qu’elle a été il y a une quinzaine ou vingtaine d’années un des pays leader sur ce plan."

La ministre fédérale Marghem dit que c’est la faute du découpage institutionnel de la Belgique et que les régions n’ont pas du tout aidé à ce qu’on puisse avoir une position claire et en faveur de ces deux directives européennes.

"De notre point de vue, ce n’est pas une position d’une femme d’État. J’ai été totalement choqué par la présence de Mme Marghem à la manifestation, puisque les 75.000 manifestants, marcheurs, de ce dimanche adressaient principalement un message au gouvernement fédéral, et à Mme Marghem en particulier, pour l’inconsistance de toutes les mesures qui n’ont pas été prises ou qui ont été prises jusqu’à présent."

Dans l'attente d'une mesure à la hauteur

Il insiste, "c’est un peu facile de dire ça dès lors qu’on n’a pas réuni les régions depuis plusieurs mois sur cette question-là. Donc, Mme Marghem n’a pas tout essayé sur ce plan et venir se prévaloir de ça en disant qu’elle est solidaire avec les manifestants, je trouve que ce n’est pas responsable. Nous attendons en tout cas une mesure qui soit à la hauteur du signal qui a été envoyé par la population et nous avons demandé à rencontrer le Premier ministre à cet égard".

Le secrétaire général Inter-Environnement Wallonie n'a pas encore eu de contact avec des membres du gouvernement fédéral depuis la marche de dimanche mais a un message à faire passer au Premier ministre : "Charles Michel, ce que nous attendons".

Pour Pierre Verjans, politologue à l’ULiège, que l'on parle du climat ou du pacte migratoire, tout dépendra de la réaction de la N-V. "La N-VA a voulu faire chantage sur le gouvernement en disant qu’elle ne soutiendrait pas un gouvernement qui irait à Marrakech, et maintenant le Premier ministre a réussi à retourner le geste apposé. C’est donc à la N-VA de montrer si elle a le courage de quitter ce gouvernement sur un point qui est finalement symbolique ou bien de rester dedans, et alors de subir l’humiliation d’une défaite. C’est vrai que pour le moment, par rapport aux enjeux des migrations et aux enjeux environnementaux, le gouvernement est en train de gérer l’urgence et non pas l’importance."

Le N-VA est complètement dans sa ligne, ça correspond à ce qu’elle voulait faire

Renvoyer le dossier au Parlement, un geste habile et "une belle réussite dans une fin de négociation". "Il faut voir si ce sera une fin de négociation et si la N-VA peut trouver une position honorable ultérieurement, mais pour le moment Charles Michel a l’air de chercher le rapport de force, et de le chercher au Parlement."

Que ce soit le dossier migratoire qui fasse tomber le gouvernement n'est pas étonnant pour le politologue. "Ce n’est pas tellement étonnant parce que c’est quand même dans le discours de la N-VA depuis le départ : le peuple flamand, un parti fait pour six millions de Flamands, avec une insistance sur le respect de la culture flamande. Et depuis que la N-VA est au gouvernement, que ce soit d’ailleurs au gouvernement flamand ou au gouvernement fédéral, la N-VA insiste sur le fait que les personnes qui arrivent doivent apprendre à respecter la culture flamande, doivent s’intégrer et faire eux-mêmes des gestes importants.

Il précise que "c’est aussi le secrétaire d’État, Theo Francken, qui a pris la responsabilité de prendre à plusieurs moments des mesures soit contre le système judiciaire, soit des mesures freinant l’accueil de réfugiés. Je dirais donc que la N-VA est complètement dans sa ligne, ce n’est pas du tout inattendu et ça correspond à ce qu’elle voulait faire, tandis que dans d’autres pays de la coalition, spécifiquement au CD&V et au MR, on voit bien qu’il y a des tensions très fortes liées à cette position intransigeante de la N-VA qui — Theo Francken l’a avoué la semaine dernière — court après le Vlaams Belang, notamment à la suite de ses défaites aux élections provinciales du mois d’octobre".

Quid des relations MR-N-VA?

Mais Pierre Verjans ne considère pas que cette situation réduira les possibilités d'une nouvelle coalition entre le MR et la N-VA lors des prochaines élections, "parce que les hommes et les femmes politiques sont des professionnels du conflit".

"Ça veut dire qu’ils doivent apprendre à gérer les conflits et ils le font régulièrement, en montant le ton au moment où ils ont l’impression qu’ils vont perdre des acquis importants et en diminuant le ton au moment où ils peuvent engranger des bénéfices pour leur parti. On sait depuis longtemps que des promesses électorales et des engagements électoraux ne signifient pas que le parti pourra tenir les engagements qu’il annonçait lors d’une campagne ; on l’a vu en 2014 et on le verra probablement encore en 2019."