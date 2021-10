Climat: la Belgique veut devenir un hub de l'hydrogène renouvelable

Le gouvernement fédéral a approuvé vendredi la stratégie belge en vue de faire du pays un hub d'importation et de transit de l'hydrogène renouvelable.

Cette stratégie vise à verdir l'approvisionnement en énergie de l'industrie lourde, responsable de 30% des émissions de CO2 en Belgique. "Pour faire en sorte que l'hydrogène renouvelable fournisse une réelle contribution en 2030, nous devons commencer aujourd'hui", explique la ministre de l'Energie, Tinne Van der Straeten.

►►► A lire aussi : Déforestation, réchauffement climatique, incendies… Certaines forêts émettent plus de carbones qu’elles en absorbent

Cette technologie issue du solaire et l'éolien pourrait créer d'ici la fin de la décennie en Belgique un milliard d'euros de valeur ajoutée et 10.000 emplois, d'après le "Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking" (FCH JU), partenariat public privé européen qui soutient ce secteur.

La Belgique continuera à être importatrice d'énergie: il ne s'agira plus de pétrole mais de "soleil et du vent liquide" sous forme d'hydrogène. Elle y gagnera en indépendance car l'origine de cette source ne dépend pas du sous-sol des États.