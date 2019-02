Climat : l'heure de la révolution ?

"A Votre Avis" décide cette semaine encore de se pencher sur le climat. Et pour cause, une loi climat entame son chemin parlementaire depuis cette semaine. Une loi dont la paternité est discutée mais qui se base pourtant bien sur un texte mis sur la table par un groupe d'universitaires (UGent, UCLouvain, Saint-Louis et UHasselt). Le résultat de plusieurs mois de travail dans le monde académique belge et surtout une réponse possible - même très technique - aux mobilisations citoyennes et des jeunes dans la rue pour une accélération de la lutte contre les changements climatiques.