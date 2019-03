Climat : à quel point la Belgique est-elle à la traîne ?

Qu'a fait la Belgique pour se préparer à l'après-nucléaire ? Avons-nous respecté nos objectifs en matière pour ce qui concerne les énergies renouvelables ? Pourra-t-on attendre les objectifs européens en 2020, pour ce qui est du CO2 ?

Lors de son discours aux Autorités du pays, le 29 janvier dernier, le Premier ministre Charles Michel déclarait : "Nous devons poursuivre le travail. L’appel est limpide : faire plus, plus vite et plus fort! (…) Des mesures supplémentaires doivent être préparées."

Les énergies renouvelables : peut et doit mieux faire

En ce qui concerne les énergies renouvelables, la Belgique affiche des résultats supérieurs à ceux des Pays-Bas ou du Luxembourg, mais bien en dessous de ceux de la France, de l'Allemagne et surtout de la moyenne des 28 Etats-membres. L'objectif à atteindre en 2020 est de 20% d'énergie renouvelable dans l'Union européenne. Pour ce qui concerne la Belgique, nous devons arriver arriver à 13%. En 2016, nous étions à 8,7%, selon les données d'Eurostat, l'office européen de statistiques.