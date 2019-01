Claude Rolin quitte le cdH: retour sur son engagement syndical et politique

L’eurodéputé Claude Rolin quitte son parti, le cdH, et s’inscrira comme demandeur d’emploi à la fin de son mandat, selon les informations du Vif. L’ancien secrétaire général de la CSC ne se présentera pas non plus, aux prochaines élections. Ce dernier s’était progressivement distancié des instances décisionnelles du cdH. Claude Rolin n’était plus en accord avec son parti depuis la crise gouvernementale en Wallonie.

D’ouvrier forestier à Eurodéputé

Originaire de la Province de Luxembourg, Claude Rolin a travaillé comme ouvrier forestier et manœuvre dans la construction. Il est également diplômé en sciences sociales et en Politique économique à l’Université Catholique de Louvain.

Connu pour être proche du monde rural et agricole, il devient, à l’âge de 29 ans, responsable permanent de l’arrondissement de Neufchâteau et des Jeunes de la Confédération des Syndicats chrétiens. À partir de là, commencera pour lui, une carrière syndicale longue de trente années. À 39 ans, il devient Secrétaire fédéral du syndicat chrétien, puis président du comité régional wallon syndicat chrétien. Enfin, en 2006, Claude Rolin est nommé secrétaire général de la CSC.

Eurodéputé durant une législature

En 2014, il quitte la tête de la CSC pour se lancer en politique. Premier de la liste cdH à l’Europe, il obtient un peu plus de 75.000 voix. Claude Rolin est le seul élu humaniste à siéger au parlement européen. Dans son entretien accordé au Vif, l’ancien syndicaliste affirme n’avoir " jamais connu la moindre interférence sur mes positions. J'ai eu une liberté totale, et mes engagements, ceux du programme européen du cdH, ont été tenus. Ça aurait pu être problématique, parce que je suis le député le plus rebelle de mon groupe parlementaire ".

Tout au long son mandat d’eurodéputé Claude Rolin a particulièrement été attentif aux directives portant sur les droits des travailleurs telle que la directive des travailleurs détachés, sur le transport et sur la directive portant sur la protection des salariés aux produits cancérigènes et mutagènes.

A la veille de l'élection à la présidence du cdH, la tête de liste du parti pour le Parlement européen n'est pas encore connue, mais il se dit que Benoit Lutgen revendiquerait cette place.