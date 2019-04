CIVIX: la nouvelle application pour faire renouer les jeunes électeurs à la politique

CIVIX, vous connaissez ? C’est une application pour Smartphone dont le but est de ré-intéresser les jeunes électeurs avec le monde politique d’ici les élections du 26 mai. Cette application a été conçue par une trentaine d’étudiants du supérieur. Leur envie est de mettre en exergue les thèmes de campagnes et les positions des partis politiques.

Comment ça marche ?

Cette application est gratuite. Une fois installée, vous pourrez consulter les propositions des partis politiques sur le climat, sur l’économie, la sécurité, etc. L’envie des fondateurs est de rendre aussi leur application didactique. Par exemple, l’internaute peut consulter une vidéo explicative lorsqu’il s’intéresse à thème de campagne. Il a la possibilité aussi de tester ses connaissances.

L’application est-elle efficace ?

Clairement, l’application n’est pas encore pleinement opérationnelle. Celle-ci vient d’être lancée. Les explications des thèmes et des enjeux des élections régionales, fédéral et européennes sont riches et complets. Cependant, concernant le positionnement des partis, le contenu est moins précis. La raison ? Les formations politiques ont peu (voire pas du tout) participé à l’initiative. Ils n’ont pas non plus pris le temps de remplir le profil de leur candidat. Néanmoins, nul doute que l’application CIVIX va évoluer avec le temps.