Citoyens tirés au sort: avenir de la démocratie ou négation de la politique?

Des panels de citoyens tirés au sort vont-ils venir sauver une démocratie en crise? C'est un dispositif à l'oeuvre en Communauté germanophone: des commissions mixtes, réunissant élus et citoyens, pour adresser des recommandations au Parlement. Ce sera bientôt une réalité au Parlement bruxellois et la note de l'informateur propose même cette piste pour remplacer le Sénat. Un nouveau souffle pour la démocratie ou un artifice illusoire? Pour répondre à la question: Benoît Derenne, directeur de la Fondation pour les générations futures et Geoffrey Grandjean, politologue à l'ULiège et directeur de l'Institut de la Décision publique.

Les citoyens en sortent profondément transformés, ainsi que leur regard sur le politique

Benoît Derenne défend depuis longtemps la "participation délibérative des citoyens". "C'est la capacité potentielle des citoyens à pouvoir délibérer entre eux de points de vue différents, de travailler à les faire converger avec beaucoup plus d'informations à leur disposition, et de faire un trajet de transformation au fil du temps", explique-t-il. "Ce que nous avons pu percevoir de tous ces citoyens que nous avons accompagnés dans des processus de ce style, c'est qu'ils en sortent profondément transformés, ainsi que leur regard sur le politique".

"Grâce au tirage au sort [calibré pour représenter les différentes catégories de population, Ndlr], on augmente la capacité d'avoir une "mini assemblée" qui a une grande diversité, ça permet d'aller chercher des gens qui a priori ne prendraient pas la parole et de faire émerger des paroles qui traditionnellement n'ont pas lieu", ajoute le directeur de la Fondation pour les générations futures.

La démocratie, c'est le conflit ou le consensus?

Geoffrey Grandjean se montre beaucoup plus sceptique: "Il y a une négation de la politique. Le tirage au sort ne dit pas comment on va exercer le pouvoir, comment on prend une décision en Belgique".

Quant à l'idée de converger dans la délibération, il n'y croit pas: "Moi je fais partie de ceux qui considèrent que la démocratie, c'est le conflit constant d'idées, et il faut accepter à un moment donné qu'on peut adopter des décisions où on n'est pas tous d'accord. Si on veut converger, on va dans une idée consensuelle. Est-ce que la démocratie est le consensus permanent, une forme de pensée unique?", s'interroge le politologue.