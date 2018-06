Circulation difficile sur les rings intérieur et extérieur de Bruxelles

La circulation sur le ring de Bruxelles était particulièrement difficile jeudi soir, tant sur le ring intérieur que le ring extérieur, avec des retards de plus d'une heure. La cause de ce trafic difficile est due à un camion qui a perdu un chargement de boue sur la voie parallèle à Zellik, indique le Centre flamand de mobilité (Vlaams Verkeerscentrum).

Un camion qui transportait de la boue a commencé à perdre son chargement vers 14h et a répandu de la boue sur 500m sur la voie parallèle du ring extérieur peu avant la sortie vers Gand (E40). A la suite de cette perte, la bande de droite et l'accès vers Zellik ont été bloqués. La protection civile est sur place pour nettoyer la boue. On ne sait pas combien de temps prendra l'opération.

En raison de l'accident, d'importantes files sont enregistrées sur le ring extérieur à partir de Vilvorde et sur le ring intérieur à partir du parking de Ruisbroek. Le Centre flamand de mobilité conseille d'éviter la zone. Les automobilistes voulant se rendre de Bruxelles vers Gand sont invités à prendre l'A12 et la N16 et à rejoindre ensuite l'E17. Pour aller de Hasselt vers Gand, il est conseillé de passer par Anvers.