Cinq jours avant le Comité de concertation, le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, est inquiet

Pour le ministre de la Santé, ces chiffres "montrent peut-être que les variants du virus qui circulent sont aussi cause de maladies plus sévères, d’admissions plus élevées, d’admissions en soins intensifs plus importantes".

Il faudra vérifier si cette tendance inquiétante se poursuit. En attendant, estime le ministre de la Santé, "il faut maintenir les mesures de façon stricte, même si c’est difficile". "Par exemple, le télétravail, il faut rester chez vous, sauf si le télétravail est impossible. Si l’on veut garder les écoles ouvertes pour nos enfants, il faut absolument respecter le télétravail", poursuit le ministre qui insiste aussi pour que les Belges limitent les contacts et les déplacements.

Le ministre estime que la Belgique a opté pour un régime de mesures plus souple que ce que d’autres pays connaissent. "Le but de ce régime est de garder les écoles ouvertes, la priorité des priorités", explique-t-il. "Aux Pays-Bas et en Allemagne, les magasins non essentiels sont fermés depuis deux mois. On parle de réouverture aux Pays-Bas sur base de réservation. Au Royaume-Uni, les magasins non-essentiels vont rouvrir le 12 avril. En France, il y a le couvre-feu à 18 heures et on parle de lockdown sélectif pour quelques villes", tient-il à rappeler à titre comparatif. "Le régime en Belgique est difficile, mais ce n’est pas le plus sélectif", estime-t-il.