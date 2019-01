Cinq candidatures pour succéder à Benoît Lutgen à la tête du cdH

Le collège des assesseurs du cdH a annoncé que cinq candidats s'affronteront pour le poste de président du Centre démocrate humaniste. Maxime Prévot a été le premier à annoncer son intention de briguer cette position. Ce lundi matin, on apprenait que deux militants, François-Xavier Blanpain et Arthur Defoin. Et finalement, Jan Lippens (déjà candidat contre Benoît Lutgen et Joëlle Milquet en 2009) et Bashiru Lawal, un mililant cdH sérésien, se sont ajoutés.

Le président du collège des assesseurs, Raymond Langendries, a annoncé la recevabilité de toutes les candidataures. La vote aura lieu entre 11h et 13h, samedi prochain à Louvain-La-Neuve, après une présentation des candidats et un débat d'une heure et demi. A 14h, le nouveau président du cdH sera connu.

Un parti derrière Maxime Prévot...

Les grandes figures du parti centriste se sont exprimées ce matin et toutes soutiennent le bourgmestre de Namur, Maxime Prévot. Pour Joëlle Milquet, celui qui a été son directeur politique "me semble être l'homme de la situation, il a énormément de qualités. Je souhaite au prochain président qu'il crée l'électrochoc attendu, qu'il défende nos valeurs notre projet, qui vaut la peine, qui est moderne, qui répond au besoin d'humanité du monde." René Colin qualifie le travail abattu par Benoît Lutgen de "colossal" et se félicite de l'arrivée de Maxime Prévot.

... mais il y a du travail

Bien que toutes les personnalités interrogées saluent la présidence de Benoît Lutgen, on peut voir poindre certaines critiques, voilées et donc quelques dossiers à prendre à bras-le-corps par le futur président centriste. Ainsi, Joëlle Milquet estime que l'une des missions du prochain président du cdH sera de "pacifier les relations avec l'ensemble" : l'ancienne présidente ne termine pas sa phrase mais l'on comprend qu'il est question de pacifier les relations avec l'ensemble des partis politiques. Céline Fremault, sur un autre sujet, est plus explicite : "moi, j'ai toujours été claire sur le fait que je soutiendrais Maxime Prévot à partir du moment où ses équipes seraient féminisées et qu'il y aurait des Bruxellois. Donc, nous verrons dans le cours de la journée." On rappellera que plusieurs élus bruxellois centristes ont avalé leur café de travers, samedi matin, à la lecture du journal flamand De Standaard, où le bientôt ex-président du cdH se montrait favorable à la fusion des communes et des zones de police bruxelloises, en totale contradiction avec les positions du cdH de la capitale.