Ciara: voici les images marquantes de la tempête

Ce dimanche, la tempête Ciara a traversé l'Europe ces dernières heures, et la Belgique n'a pas été épargnée. Les pompiers ont eu du travail toute la journée et toute la nuit de dimanche à lundi : ils ont dû effectuer des centaines interventions. Les dégâts sont quasi uniquement matériels, mais entre les toitures arrachées, les échafaudages soufflés et les arbres déracinés, les images sont impressionnantes.

