Christos Doulkeridis: "Là où les Écolos agissent, ils ne sont pas pénalisés par les électeur.rice.s"

Invité sur le plateau du JT de la RTBF, l'Ecolo Christos Doulkeridis, futur bourgmestre d'Ixelles, attribue la progression de son parti à deux éléments : "Une sensibilisation d'une partie de plus en plus importante de la population aux enjeux climatiques, le souci de l'environnement n'est plus réservé à quelques niches d'écologistes. De l'autre côté il y a un parti Ecolo qui incarne ce que l'on attend d'une femme ou d'un homme politique en termes de probité, d'honnêteté et de relations entre le citoyen et les politiques. Cette combinaison fait la vague verte à laquelle on assiste aujourd'hui".

"Là où les Écologistes agissent, ils ne sont pas pénalisés, comme on le dit parfois, par les électrices et les électeurs". Certains reprochent parfois aux élus Ecolo de ne pas rester radicaux lorsqu'ils sont au pouvoir. "Je pense que le dogmatisme excessif ne sert pas, ce qu'il faut c'est être capable de parler avec tout le monde, d'essayer de trouver des solutions, de convaincre un maximum de personnes. Il faut aussi tenir compte des réalités des interlocuteurs avec qui on discute. Je pense que c'est cela qui nous donne aujourd'hui des bons résultats. Et c'est cela qu'il ne faudra pas oublier demain quand on construira des solutions" dit encore Christos Doulkeridis.