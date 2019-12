Christine Mahy : "La pauvreté coûte beaucoup plus cher que de l'éliminer"

D’après les derniers chiffres publiés par Statbel, en 2018, 1 Belge sur 6 est considéré comme à risque de pauvreté monétaire. En Belgique, on dénombre 420.000 enfants pauvres. D’après un rapport du délégué général aux droits de l’enfant, la situation s’est dégradée, en 10 ans.

D’après Christine Mahy, Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, les conditions socio-économiques générales de l’organisation de la société expliquent cette dégradation. " Il y a une complexité pour accéder à l’emploi, les revenus sont trop faibles, même des revenus du travail avec trop de temps partiel, des allocations de remplacement sous le seuil de pauvreté, un enseignement qui n’a toujours pas trouvé comment réduire les inégalités. Ce sont des politiques structurelles compliquées. Il y a aussi une politique de logement qui est en difficulté avec sa population puisqu’il est difficile de se loger. On voit aussi le coût de l’énergie et de l’eau augmenter. Donc, même s’il y a une expression de volonté de s’y mettre, il n’y a pas les décisions qui suivent dans les matières structurelles, pour qu’elles agissent et qu’on voit cela dans le portefeuille des ménages, et dans le fonctionnement des institutions."

"Ce qui était dit il y a 25 ans n’est pas résolu aujourd’hui"

Peut-on donc en conclure que cette dégradation est due à l’inefficacité de l’action publique ? "En tout cas, il y a trop longtemps que l’action publique exprime une intention de s’attaquer à la pauvreté, mais ne prend pas les décisions effectives à tous les niveaux de pouvoir. Des décisions concrètes, et assorties des budgets qui sont nécessaires pour le faire, avec des éléments d’évaluation à suivre et de pourcentages à atteindre. Quand on parle de pauvreté, le gouvernement wallon, a une déclaration de politique générale beaucoup plus ambitieuse en la matière. Mais ce plan de lutte contre la pauvreté n’est pas chiffré. Pour la pauvreté, pas de taux à atteindre, pas de ligne budgétaire inscrite aujourd’hui. Donc, c’est tout ça qu’il faut faire évoluer aujourd’hui", souligne-t-elle.

Christine Mahy constate également l’échec de l’action des pouvoirs publics sur la question de la pauvreté, de ces dernières années. "Il y a eu un rapport général, il y a 25 ans, sur la pauvreté. On est 25 ans après, et le constat est de dire que ce qui était dit, il y a 25 ans, n’est pas résolu aujourd’hui."

Bernard De Vos, le délégué général aux droits de l’enfant a sorti un rapport, il y a dix ans, sur le taux de déprivation, autrement dit sur ce dont peut manquer aux enfants. Et, ce qu’on constate, c’est qu’il y a un différentiel énorme entre les 3 régions. En Flandre, le taux de déprivation est de 8%, 29% à Bruxelles, et 22% en Wallonie. C’est un peu comme s’il y avait des filets de sécurité, en Flandre, qui permettaient d’atténuer la pauvreté. "Au-delà du contexte socio-économique, la Flandre a, pendant des années, pris une série de mesures allant dans le sens du soutien aux familles, et aux ménages et aux services qui accueillent les enfants. Il y a par exemple très longtemps que la Flandre a plafonné les frais scolaires dans l’enseignement maternel et primaire. La Flandre s’est aussi dotée d’une assurance autonomie pour les personnes en perte d’autonomie, et la Flandre a également renforcé pendant longtemps les allocations familiales en fonction des revenus."

D’après la Secrétaire générale du Réseau wallon de lutte contre la pauvreté, c’est bien la preuve que cela appartient à la décision politique, parce que q’, ce qu’on voit en Flandre, c’est que depuis la législature précédente et celle-ci, il y a une dégradation progressive de ces mesures par les décisions prises par ces gouvernements."

Des mesures concrètes, et vite…

Et quelles mesures préconiserait-elle alors ? "D’abord, en matière de logement, nous n’avons que 7% de logements sociaux sur l’ensemble du territoire. Qu’est-ce qu’on attend pour les réaliser ?" 12.000 logements sociaux supplémentaires ont été annoncés par le gouvernement wallon. " Il faut les réaliser absolument, et très vite. Il faut avoir une palette de manières de le faire. On a dans l’accès au logement, un fonds de garantie locative. Constituer la garantie locative est souvent un élément qui empêche un accès au logement. Prenons aussi l’exemple de l’enseignement. Outre la réforme du Pacte d’excellence, il y a la question de la gratuité scolaire. Il est clair qu’aider les familles sur le plan du portefeuille, c’est les aider en termes d’économie et d’épargne. C’est les aider aussi dans leur relation avec l’école. C’est toutes formes de décisions qui doivent être prises rapidement. " Et dans son intervention, elle interpelle aussi les négociateurs pour former un gouvernement fédéral. " Ce que je veux leur dire, c’est qu’il est grand temps de dire que la réduction des inégalités doit être une priorité transversale. La pauvreté coûte beaucoup plus cher que de l’éliminer. Et aujourd’hui, on la gère, et c’est un puits sans fonds, alors que l’éliminer est une potentielle ressource pour l’ensemble de l’économie réelle."

Existe-t-il vraiment des nouveaux pauvres ?

Christine Mahy est également revenue sur ce terme de "nouveau pauvre" qui apparaît tous les dix ans. "Je ne sais pas si on doit parler de nouveau pauvre. Ce que je vois, c’est que la pauvreté fait tache d’huile. On a des familles qui connaissent, malheureusement, la pauvreté depuis des générations parce qu’on a pas réglé les choses, jusqu’aux travailleurs qui, aujourd’hui, ne savent plus mettre un euro de côté alors que parfois, même dans des ménages où on travaille à deux, en gérant bien, c’est difficile de nouer les deux bouts. Dès le moment où on ne sait pas épargner, on glisse déjà dans la pauvreté. Donc, je ne sais pas si on peut parler de nouveau pauvre. Je pense qu’on doit parler de dégradation des droits essentiels qui doivent permettre à des citoyens de vivre et d’assumer les dépenses qui sont en face d’eux avec des revenus suffisants pour le faire".

Ce mardi, la RTBF lance l’opération Viva For Life, son opération a pour but de récolter des dons afin d’aider des structures qui luttent contre la pauvreté infantile.