Christie Morreale (PS) sur la taxe kilométrique à Bruxelles : "Je regrette le manque de concertation"

L'invité de Matin Première : Christie Morreale - Plan de vaccination : qui sera prioritaire ? -... Les maisons de repos seront les premières bénéficiaires des vaccins, pour les résidents et le personnel soignant. Comment cela va-t-il s’organiser ? Sans pouvoir déplacer les aînés, quels sont les dispositifs logistiques mis en place pour procéder à cette grande opération de vaccination ? Et qu’en sera-t-il pour les autres groupes prioritaires et puis ensuite, tous les Belges ? On en parle avec la ministre wallonne de la santé, Christie MORREALE. Ce sont les entités régionales qui seront responsables de mettre en œuvre les procédures de vaccination. Nous évoquerons la situation sanitaire en