Christie Morreale : "Il faut prendre des mesures pour faire redescendre les contaminations, pour pouvoir rouvrir le 1er mai"

Cette situation chaotique d’octobre dernier, mal anticipée, a emmené les Belges directement vers des mesures restrictives qui durent depuis beaucoup trop longtemps. Christie Morreale souhaite éviter cela à nouveau et part du principe que la réouverture du secteur de l’horeca au 1er mai doit être un objectif et "qu’il faut tout faire pour que la liberté reprenne à partir de ce moment-là".

"On passe de 1800 contaminations à plus de 5000. Il y a des signaux d’alerte qu’on doit pouvoir entendre pour éviter de reconduire une situation comme au mois d’octobre où on a laissé déraper les contaminations avant d’agir ", explique-t-elle au micro de Matin Première.

Tous les indicateurs de l’épidémie de coronavirus en Belgique montrent que la tendance à la hausse se poursuit. Ce lundi, 5200 contaminations ont été recensées, mardi c’était 4300, des chiffres, qui après un an de crise, ne veulent plus dire grand-chose pour le grand public mais malheureusement, ces chiffres sont interpellant . Des réunions politiques s’enchaînent car la situation sanitaire s’aggrave. Un comité de concertation par visioconférence a lieu ce vendredi 19 mars à 15h00.

Les chiffres le prouvent, les écoles et les lieux de travail, sont des sources de plusieurs foyers de contamination au coronavirus. Selon la ministre wallonne de la Santé, les écoles restent la priorité. "Si un secteur doit fermer, le dernier sera celui de l’éducation mais à cela s’ajoute que la Belgique a doublé voir triplé le taux de contamination en trois semaines, et qu’il y a un signal d’alerte et donc il faut agir".

"Il faut prendre des mesures pour pouvoir identifier les clusters, et pour pouvoir au plus vite, dès qu’on a un cas : intervenir, fermer les écoles ou en tout cas une classe. Et ce, pour éviter la propagation de la contamination. Il faut mettre toute une série de mesures en place pour limiter la contamination. On essaie de regarder les mesures les plus efficaces qui sur un temps très court font diminuer les cas", ajoute Christie Morreale au micro de Thomas Gadisseux.

Outre l’augmentation des contaminations au coronavirus, le chapitre AstraZeneca a également fait parlé de lui cette semaine suite à des occurrences de rares cas de thromboses dans certains pays européens, chez des adultes vaccinés.