Chiffres annuels d'Elia : baisse de la consommation d'électricité en 2019

La consommation d’électricité en Belgique a baissé l’an passé en Belgique, pour atteindre son niveau le plus bas en au moins six ans, selon les chiffres d’Elia, le gestionnaire belge du réseau de transport d’électricité à haute tension. La consommation d’électricité est sur une courbe ascendante. En 2019, elle est descendue à 84,7 TWh, contre 87,5 TWh en 2018. La raison de cette baisse de consommation est le gain en efficacité, tant par les ménages que par les entreprises. Le gestionnaire s’attend cependant à une augmentation de la consommation dans les années à venir en raison de l’électrification croissante de la société. Davantage de voitures électriques devraient entrer en circulation et des pompes à chaleur électrique devraient aussi jouer un rôle plus important dans les systèmes de chauffage.