Chien et chat, outils de communication politique

En début d’après-midi, le post avait déjà recueilli 31 likes et trois retweets. Le réformateur a déjà "performé" davantage sur le réseau social, sur des sujets plus clivant que la présence d’une petite boule de poils dans un bureau de président de parti.

Sur Twitter, les commentaires sont plus moqueurs, préférant épingler la cravate sur l’épaule et la montre. La même publication sur Facebook , qui draine un autre public et d’autres commentaires, a récolté après deux heures plus de 800 "j’aime" et 120 commentaires, majoritairement élogieux. Comme par exemple : "Un homme qui aime les chiens doit forcément avoir un bon fond", "Monsieur Bouchez, prenez soin de vous et de nos concitoyens… Votre petit compagnon doit se dire Ces humains ont beaucoup de travail…"

Il n’est pas le seul. Sammy Mahdi (CD&V), secrétaire d'Etat à la Migration ne sort jamais sans Pamuk . En Flandre, Pamuk est certainement plus célèbre que son maître, depuis qu’il l’a présenté en 2017 lors du jeu télévisé le plus populaire du Nord du pays, "Slimste mens ter wereld".

La communication politique européenne s’inspire de plus en plus de la communication politique anglo-saxonne. Vie privée et vie publique sont étroitement liées. L’animal de compagnie ne relève plus de la sphère familiale. Il fait partie du paysage médiatique. Aux Etats-Unis, le président américain se doit d’accueillir un compagnon à quatre pattes à la Maison Blanche.

Rex pour Ronald Reagan, Millie pour Georges Bush père, le chat Socks et le chien Buddy pour Bill Clinton, le chien Barney et le chat India pour Georges Bush fils, le chien d’eau portugais Bo pour les Obama… Transgressif, Donald Trump, le président sortant, n’en a pas eu. Un handicap dans sa non-réélection ? Evidemment que non. C’est sa manière de s’affranchir des codes. Une stratégie délibérée.

En France, cette fois, on ne compte plus les coupures de presse parlant de Nemo, le chien du couple présidentiel.