Chez le lutin Plop, la N-VA plaide pour le confédéralisme, une Flandre plus forte et vise les scrutins de 2024

Le contexte sanitaire donne ainsi à Bart De Wever des arguments pour ses revendications nationalistes. Après avoir souligné que "nulle part au monde, le taux de vaccination n’est aussi élevé qu’ici", en Flandre, preuve, selon lui, que ce que la Flandre fait, elle le fait mieux, le président de la N-VA a plaidé pour que la Flandre puisse décider elle-même des mesures sanitaires à mettre en œuvre. "Ce ne serait pas juste que la Flandre, à cause de l’échec d’autres régions, reste soumise à des restrictions fédérales qui, dans notre contexte flamand, n’auraient plus aucun sens", a plaidé Bar De Wever. Pour lui, "il est temps que les Flamands récupèrent leurs droits fondamentaux et leurs libertés".

Pour le Président de la N-VA, les crises génèrent toujours des opportunités. Il souligne qu’actuellement en Flandre, la confiance des consommateurs et des entreprises est bonne et qu’il y a un nombre record d’emplois vacants.

Dans ce contexte, la Flandre a, selon lui, besoin de grandes réformes socio-économiques. "Il est tragique que la Flandre soit toujours, dans ce domaine, prisonnière d’une structure de l’Etat belge totalement bloquée".

La faute, selon lui, à l’Etat fédéral et à la prédominance des Francophones et des partis de gauche à cet échelon. "La seule politique qui est encore menée par ce gouvernement fédéral dominé par les Francophones et les partis de gauche est une politique qui fait croître notre dette publique colossale", estime Bart De Wever. Une politique qui "maintient les gens dans la passivité", aux dépens de "celui qui travaille, économise et entreprend".

Bart De Wever épingle, au passage, un montant de 7 milliards transférés par la Flandre. "Ce n’est pas de la solidarité, mais de l’argent inutile pour financer le statu quo en Wallonie. Malheureusement pour les Flamands et malheureusement pour les Wallons", estime Bart de Wever.

La coalition Vivaldi est "à l’arrêt", pour le Président de la N-VA. "Pour les pensions, le marché du travail, la fiscalité et certainement l’énergie, nous devons urgemment réformer, nous devons urgemment décider", a martelé Bart De Wever. Pour lui, le niveau fédéral est incapable de mener ces réformes. "Il n’y a pas de ciment idéologique entre les partis de gauche et les Libéraux qui sont dans le gouvernement. Ce gouvernement est paralysé", estime Bart De Wever. "Si on voit les plans de réforme de Mme Lalieux (réforme des pensions), ça ne va pas du tout pour la Flandre", ajoute Bart De Wever.

C’est l’occasion pour la N-VA de plaider, comme elle le fait depuis vingt ans, pour plus de "confédéralisme". "Il est clair que l’Etat belge n’a, depuis longtemps, plus de moyens pour effectuer des changements", a déclaré Bart De Wever.

La N-VA a déjà les yeux tournés vers 2024, une année où plusieurs scrutins électoraux se tiendront : élections européennes, élections législatives, régionales et communautaires, provinciales et communales.