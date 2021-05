Chasse à l’homme pour retrouver un militaire fiché comme "extrémiste potentiellement violent", qui avait menacé Marc Van Ranst : des armes retrouvées

Au milieu de la nuit, les recherches pour retrouver un individu considéré comme dangereux se poursuivaient. La police concentrait ses opérations autour de Dilsen-Stokkem, une localité proche de la frontière néerlandaise où est domicilié le suspect. A une heure du matin, un hélicoptère de la police fédérale survolait toujours les bois des alentours, a constaté la RTBF. Une voiture pouvant appartenir au suspect a été retrouvée à proximité en début de soirée.

Vers 3h du matin, une dépanneuse est arrivée pour emmener le véhicule hors des bosquets. Deux heures plus tard, le personnel des laboratoires et des services déminage encore présent a quitté les lieux, suivi par la dépanneuse et la voiture incriminée. Une fois le véhicule emmené, la zone de sécurité a été levée.

Armes retrouvées

Le porte-parole du parquet fédéral, Eric Van Duyse, contacté par la RTBF, confirme ce matin que le suspect est toujours recherché. Il précise que la plupart des armes en possession du suspect ont été retrouvées dans son véhicule.

La chasse à l’homme est en cours depuis ce mardi dans le Limbourg. Selon les informations récoltées par la RTBF, plusieurs dizaines de policiers, dont des hommes des unités spéciales de la police fédérale, recherchaient un homme lourdement armé, connu des autorités comme étant un extrémiste de droite.

Il apparaît comme "extrémiste potentiellement violent" dans la banque de données de l’OCAM, l’organe de coordination pour l’analyse de la menace.

L’individu d’une quarantaine d’années, militaire de profession domicilié dans le Limbourg, pouvait avoir en sa possession des lance-roquettes, un pistolet-mitrailleur, un pistolet semi-automatique et un gilet pare-balles.

Un militaire connu pour extrémisme de droite

Plusieurs sources confirment à la RTBF que le militaire a laissé une lettre d’adieu, sorte de testament dans lequel il se dit prêt à une confrontation jusqu’à la mort avec les forces de l’ordre.

Dans un passé récent, l’homme a proféré des menaces à l’encontre de certaines personnalités dont le virologue Marc Van Ranst. Le scientifique et sa famille ont été transférés dans un lieu sûr aujourd’hui, a confirmé le principal intéressé à l’agence de presse Belga.