Charles Michel veut poursuivre le dialogue avec la coalition Climat

Le Premier ministre veut montrer qu’il a entendu les dizaines de milliers de personnes qui manifestent pour le climat dans les rues de Bruxelles. Lors de la présentation de ses vœux, Charles Michel a d’ailleurs promis "plus, plus vite, plus fort" pour répondre au défi climatique. Mais au sortir des deux heures de discussions avec la coalition Climat qui rassemble plus de 70 organisations environnementales, Nord-Sud, syndicales, de jeunesse et de mouvements citoyens, le Premier ministre est toujours en quête d’un équilibre.

Evaluer l'impact pour les citoyens

Interrogé par Fabien Van Eeckhaut, le Premier ministre s'est exprimé clairement sur ses intentions. "Avoir une ambition ne suffira pas. On doit regarder, chaque fois qu’on prend une décision, quel est l’impact, bon ou mauvais, pour le climat, mais voir aussi sur le plan social, pour les familles en Belgique, quel est l’impact sur leur pouvoir d’achat" . Charles Michel a poursuivi en affirmant que l'impact financier de certaines propositions devait forcément être pris en compte. "Lorsque par exemple je vois qu’une des propositions est de remplacer toutes les chaudières au mazout par des modes de chauffage plus vertueux, c’est un impact financier gigantesque. Il faut amener de l’objectivité dans l’analyse des mesures".

Avoir une vision plus large sur la question climatique

Le Premier ministre a défendu son bilan climatique, considérant que de nombreuses mesures avaient déjà été mises en place mais que le travail d'analyse sur la question devait être poursuivi. "Les premières provisions que j’ai reçues sont encore assez générales et pas encore très précises, mais j’ai dit ma disponibilité avec le gouvernement pour soumettre ces propositions par exemple au Bureau du Plan afin d’évaluer de manière objective, impartiale et indépendante, quels sont les impacts positifs pour le climat de ces mesures, quels sont les impacts sur le plan social, sur le plan du pouvoir d’achat ou sur le plan du développement économique".