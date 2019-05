Charles Michel sur le coût des réformes fiscales: "Le Bureau du Plan a été chaque fois plus pessimiste que la réalisation des chiffres"

« Le MR, pour la toute première fois depuis de très nombreuses années, a pu réaliser plus de 80% de son programme électoral ». Défendre le bilan de cette législature, voilà ce qu’a voulu faire le Premier ministre Charles Michel sur le plateau de ce Jeudi en Prime spécial élections. Car si le Premier ministre tire un bilan très positif de cette législature, certaines études, certaines prévisions, notamment du Bureau fédéral du Plan, sont bien plus mitigées.

1000 euros nets en plus par travailleurs : comment financer ?

C’est une des promesses de campagne du MR. Mais comment financer cela ? « En continuant ce que nous avons fait, c’est-à-dire, en mettant en œuvre des réformes fiscales pour baisser les impôts sur le travail », répond le Premier ministre. « Nous avons réinjecté 8 milliards d’euros de taxshift pour le pouvoir d’achat et pour soutenir des personnes qui veulent embaucher, pour soutenir les indépendants et les PME. » Voilà pour le côté face, pour la défense côté libéral. Côté pile, le Bureau du Plan a chiffré le coût de la nouvelle réforme fiscale du MR à 8,8 milliards d’euros en 2024. En réponse, Charles Michel dit vouloir « mieux et moins dépenser l’argent public ».

L’exemple de la justice

Le Premier ministre prend pour exemple les moyens attribués à la justice de notre pays par rapport à ceux octroyés dans d’autres pays européens. « Nous avons là un problème d’affectation de moyens », souligne-t-il. « Par exemple, il y a beaucoup d’argent qui va vers l’entretien de bâtiments souvent en très mauvais état. Le pacte d’investissement est important pour pouvoir réaliser des dépenses structurelles qui pourront baisser ces coûts ».

Oui mais à nouveau, le bémol vient du Bureau du Plan qui chiffre le déficit 2019 légué par le gouvernement à plus de 7,7 milliards d’euros. « Il faut distinguer les chiffres réalisés et les projections », réagit Charles Michel. « Le Bureau du Plan a chaque fois été plus pessimiste que la réalisation des chiffres ».

De même, pour l’étude de l’Institut de recherches économiques et sociales de l’UCLouvain (Ires) qui chiffre à 27.500 le nombre d’emplois créés par le gouvernement dans le secteur privé, soit 20% du nombre d’emplois total engendrés sous cette législature, Charles Michel n’a qu’une réponse : « Toutes ces études ne remettent pas en cause qu’on a créé des emplois avec les mesures qui ont été prises », estimant que ces discussions d’experts ne sont « finalement pas très importantes ».

Le programme d’Ecolo peut amener un tsunami fiscal

Jusqu’aux dernières minutes de l’émission, Charles Michel défendra le bilan du gouvernement et le programme des libéraux : « Le MR est le seul rempart qui offre autre chose en termes de soutien au travail et à l’activité économique », assure-t-il.

Le Premier ministre estime que le programme d’Ecolo n’a rien de transparent car il est « flou et ambigu ». Quant à celui du MR, Charles Michel l’assure en toute transparence, il ne prévoit pas de nouveau saut d’index. « Un nouveau saut d’index n’est pas à l’ordre du jour et nous pensons que le handicap salarial a été résorbé grâce au taxshift ».

Pour rester dans la transparence, Charles Michel assume qu’il restera président du MR pendant la formation des gouvernements lors de laquelle il sera donc aussi Premier ministre sortant. Et malgré le passé agité du couple MR et N-VA, les libéraux ne seraient visiblement pas fermés à remettre le couvert avec les nationalistes : « Ce qui compte, ce n’est pas tellement Pierre, Paul ou Jacques, ce qui compte c’est avec qui on peut mettre en œuvre un programme qui le plus possible, correspond à nos convictions ».