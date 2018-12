Charles Michel sur le Brexit: "Le scénario du "no deal" a une réelle chance de se réaliser"

Réunis à Bruxelles au deuxième jour d'un sommet, les dirigeants européens ont montré un certain agacement, une certaine lassitude face à la position britannique, qui veut renégocier l'accord sur le Brexit. Pour Charles Michel, l'Europe se prépare de plus en plus à un scénario d'une sortie sans accord. "Très objectivement, les signaux que nous avons entendus hier ne sont pas spécialement rassurants sur la capacité de la Grande-Bretagne de pouvoir honorer l'engagement qui a été conclu. Nous allons donc veiller à préparer toutes les hypothèses et préparer également l'hypothèse d'un no deal", a-t-il déclaré à son arrivée ce matin au Conseil. "Il y a une réelle chance que ce scénario se réalise", a regretté M. Michel.

Agacement général

"La pression n'est pas chez nous, la pression est du côté de la Grande-Bretagne", a pour sa part déclaré le président roumain, Klaus Iohannis. "Le Royaume-Uni doit accepter les lignes rouges de l'UE", a résumé le chancelier autrichien Sebastian Kurz, dont le pays assure la présidence tournante de l'Union. "Elle a tellement exaspéré ses collègues qu'elle est sortie avec moins que ce qu'elle aurait pu avoir", a confié à l'AFP une source européenne proche des négociations.

Le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, a, lui, tenté de calmer les esprits, prenant la défense de Mme May. "Theresa May a fait son travail et elle l'a bien fait", a-t-il déclaré, ajoutant qu'elle "a obtenu le meilleur accord possible" fin novembre. Face au blocage de la situation au Royaume-Uni, M. Bettel a même suggéré la tenue d'une nouvelle consultation. "Un second référendum serait une opportunité mais ce n'est pas à moi de décider", a-t-il dit alors que Mme May y est totalement opposée.