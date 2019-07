Charles Michel président du Conseil européen : "La diversité ne doit pas être une fragilité, mais une force" - © Tous droits réservés

Charles Michel président du Conseil européen - "La diversité ne doit pas être une fragilité,... Le Premier ministre sortant Charles Michel a été désigné président du Conseil européen ce mardi soir. "C’est pour moi un grand honneur, un privilège, une responsabilité d’avoir été choisi pour présider le Conseil européen, a-t-il affirmé. Je mesure parfaitement le poids de cette responsabilité et le sens qu’il faudra donner pour fédérer, rassembler, travailler en permanence pour garantir la diversité, l’unité, et aussi la solidarité. Les défis sont nombreux, immenses. Ils vont nécessiter une capacité de dialogue et de respect."