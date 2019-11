Charles Michel prend la tangente européenne

Au terme d’une tournée européenne préparatoire, Charles Michel s’apprête donc à prendre officiellement ses fonctions de président du Conseil européen. En succédant au Polonais Donald Tusk, l’ex-premier ministre belge quitte par la même occasion la scène politique belge, pas mécontent de laisser derrière lui partenaires et adversaires qui – au cours d’une législature très mouvementée – ne l’auront pas ménagé.

Angela et Emmanuel

Service d’ordre sur les dents. La garde républicaine le doigt sur la couture – stoïque sous une pluie battante. Ce 14 novembre, sur le perron de l’Elysée, Emmanuel Macron attend un hôte de marque. Charles Michel arrive directement de Madrid. Paris est la prochaine capitale européenne où il est attendu dans cette tournée officieuse démarrée l’été dernier, depuis sa désignation le 1er juillet au terme d’un processus aussi imprévisible que riche en rebondissements. Mais qui, in fine, aura vu les planètes s’aligner parfaitement pour faire de l’ex-premier ministre le deuxième Belge – après Herman Van Rompuy – à présider le Conseil européen.

Les premiers signaux remontent au 12 mars 2019. Ce jour-là, à Berlin, Charles Michel rencontre en tête-à-tête Angela Merkel. Sur le ton un peu de la boutade, la Chancelière allemande sonde le 1er ministre : "Tiens, est-ce qu’un job de haut niveau européen pourrait t’intéresser ? ". Surpris, Charles Michel reste vague, à l’époque plus préoccupé par le triple scrutin qui s’approche en Belgique.

Mais dans les jours et les mois qui suivent, au gré de rencontres avec divers dirigeants européens, les appels du pied vont se faire plus insistants. "Quelques mois avant le mois de juillet, j’ai eu des signaux de collègues qui considéraient que probablement j’étais dans la short-list de ceux qui pouvaient exercer cette fonction de président du Conseil européen, dans la mesure où comme Premier ministre belge j’avais montré ces dernières années une certaine capacité à être constructif et créatif. En Belgique, on a une certaine tradition du compromis", raconte Charles Michel, en visite éclair à Dublin.

Un homme va se faire plus particulièrement insistant, c’est un certain Emmanuel Macron. Le président français et le 1er ministre belge ont plus ou moins le même âge, ils sont proches et partagent une même vision du libéralisme.

Alignement des planètes

Un enchaînement d’événements va précipiter le destin européen de Charles Michel. D’abord, lui-même commence à y penser sérieusement au fur et à mesure qu’il comprend qu’il y a peu de probabilités qu’il rempile au 16, rue de la Loi après le 26 mai 2019.

Conjonction des astres toujours, les concurrents pour la fonction se retirent un à un de la course à la présidence (comme le Premier ministre néerlandais Mark Rutte qui déclinera la proposition pour rester à La Haye). Et puis les libéraux européens sont sortis renforcés des élections, ils peuvent sans complexe prétendre leur part dans la répartition des hautes fonctions européennes, de la Commission, au Conseil en passant par le Parlement et le Haut-représentant. Même l’échec du libéral Guy Verhofstadt à décrocher la présidence du Parlement européen jouera en faveur de la désignation de Charles Michel. Bref, le 30 juin 2019, au terme d’un Sommet européen nocturne et interminable, Charles Michel est adoubé officiellement par ses pairs européens.

Moteur du compromis

Charles Michel ne doit pas vraiment se faire violence à la perspective de quitter le poto-poto belgo-belge. D’abord, le job l’attire vraiment. "Ce n’est pas une fonction diplomatique, c’est même l’inverse. On doit en permanence tenter de convaincre des collègues de bouger sur des sujets qui sont extrêmement difficiles. De plus en plus, le Conseil européen est l’instance qui donne les impulsions politiques en matière de migrations, de développement économique, la zone euro par exemple ou encore le changement climatique. Très bientôt, les 27 vont devoir s’engager sur des objectifs communs. […] Plus de 60 ans après le Traité de Rome, nous sommes la troisième génération et il nous appartient de donner ce nouvel élan au projet européen".

Et puis, l’idée d’évoluer 5 ans dans les salons feutrés de l’Union européenne n’est pas pour lui déplaire. " Je ne pense pas que ce sera plus facile, mais c’est vrai qu’il y a un enthousiasme et une sérénité qui m’habitent. J’ai l’impression qu’il n’y aura pas sur la scène européenne cette obsession permanente que j’ai connue en Belgique de la pression, de l’attaque parfois très personnelle, parfois la confrontation avec beaucoup de contre-vérités, de désinformation. J’ai l’impression que sur la scène européenne, je serais davantage jugé sur la réalité des faits. J’ai parfois eu le sentiment en Belgique qu’il y a eu dès le départ de ce gouvernement, un a priori très virulent contre le choix qui avait été fait dans des circonstances de l’époque. Il a été difficile d’expliquer les décisions qui ont été prises et surtout quels ont été les résultats. Et c’était lié aussi à la composition de ce gouvernement, qui était exceptionnelle, j’en suis conscient".

Départ précipité ?

Pour préparer sa présidence, Charles Michel a rapidement entamé une tournée des capitales européennes. Un périple qui s’est vite révélé chronophage alors qu’il était toujours – même si en affaires courantes – Premier ministre en exercice. Le 27 octobre, il démissionne de son poste de 1er ministre et cède le flambeau à sa collègue libérale et ministre du Budget Sophie Wilmès (MR).

Un départ anticipé critiqué, qui fait jaser, qualifié par certains comme un abandon de poste. Charles Michel balaye d’un revers de la main, sans remords, ni regret. "Je ne me sens pas blessé par ces critiques. Il n’y a pas de surprise, les élections ont lieu au mois de mai. Depuis juillet, on sait que je vais vers cette fonction européenne et on sait que mes deux prédécesseurs ont chaque fois quitté plusieurs semaines avant l’entrée en fonction pour être totalement préparés. Parce que je ne voulais pas qu’il y ait une ambiguïté. Il fallait qu’il y ait la clarté en Belgique, c’est pour ça que Sophie Wilmès tient le pays ".

La tête désormais dans les étoiles européennes, Charles Michel prendra possession de ses bureaux rue de la Loi. A moins d’1 km à vol d’oiseau en ligne droite du 16.