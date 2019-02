Charles Michel Premier ministre, président de parti et candidat : un cumul qui pose question

L'annonce surprise d'un Charles Michel reprenant la présidence du MR à Olivier Chastel - qui entend se consacrer à sa campagne pour le poste de député européen - et cumulant ce poste de président de parti, de Premier ministre (même en Affaires courantes) et de candidat tête de liste pour le Brabant wallon à la Chambre, a entraîné forcément son lot de réactions... plutôt critiques.

Ainsi pour Ecolo par voie de communiqué : "Après le demi-gouvernement (allusion au gouvernement sortant minoritaire après le départ de la N-Va), voici le Premier ministre à mi-temps. Comme si ces deux fonctions, Président de Parti et Premier Ministre, étaient politiquement et temporellement compatibles. Dans dans un contexte d'affaires courantes et d'agitation sociale, l’État fédéral a besoin d'un pilote à temps plein".

Pour Zakia Khattabi, coprésidente des Verts : "Quand on exige légitimement des fonctionnaires une apparence de neutralité, comment comprendre et accepter que la Belgique est désormais, officiellement et formellement, dirigée par le chef du MR ? Quand on s'engage dans des fonctions aussi importantes, c'est jusqu'au bout, pas pour quitter le navire avant la fin, et alors qu'il y a de nombreux dossiers nécessitant une réponse rapide, en matière sociale, économique ou climatique ". Les Verts qui appelaient dès lors le "nouveau président du MR" à convaincre "le Premier ministre" pour que soit enfin votée à la Chambre la Loi-Climat, initiée par des universitaires flamands et francophones, déposée par Ecolo-Groen et contre-signée par le MR.

Son de cloche identique - forcément - du côté de Groen où le député Kristof Klavo trouvait "étrange que le Premier puisse cumuler intérêt général et intérêt d'un parti. C'est dommage. Les affaires courantes risquent bien de se dérouler avec un Premier ministre à 100% en campagne, alors que nous espérons à la Chambre réaliser encore d'importantes ruptures".

Un cumul qui semblait, par ailleurs, "intellectuellement problématique" au politologue Pascal Delwit (ULB). "C'est une situation exceptionnelle. Si cela s'est déjà vu, c'était lors de périodes relativement brèves, quelques jours seulement. Formellement, rien n'interdit d'occuper cette double casquette pendant plusieurs mois, mais c'est intellectuellement problématique", relève-t-il. "En Allemagne ou au Royaume-Uni, il est de tradition que le chef du gouvernement soit également président de son parti, mais le système belge s'y prête mal. Le Premier ministre l'est de tous les Belges, or la position communautaire du MR peut poser problème aux citoyens du nord du pays. Le fait d'être en affaires courantes ne rend pas cette situation moins confortable". Un politologue qui pointe également un paradoxe : "Charles Michel n'est devenu asexué linguistiquement qu'à la démission du gouvernement. En devenant président du MR, il ne l'est de nouveau plus" selon Pascal Delwit qui souligne encore que la transition annoncée lundi matin "ne s'est pas faite selon les statuts" du parti.