Charles Michel: "On peut renégocier le commerce avec les États-Unis, mais pas avec un revolver sur la tempe"

Les Etats-Unis ont mis leurs menaces à exécution. Et ça démarre des aujourd'hui. Les Américains imposent d'importants tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium en provenance du Mexique, du Canada et de l'union européenne. 25 % sur l’acier, 10 % sur l’aluminium.

"On n'accepte pas de négocier, même avec les Etats-Unis, dans le cadre de menaces" a réagi le Premier Ministre Charles Michel, invité de François De Brigode et Johanne Montay dans Jeudi en Prime sur la Une Télé hier. "La Belgique soutiendra les mesures de contre-sanctions de la Commission européenne, et on saisira l'OMC, l'Organisation Mondiale du Commerce car nous pensons que les Etats-Unis ne respectent pas le droit international".

Le Premier ministre a souligné les nombreux points de divergence avec le président américain Donald Trump aussi bien sur les accords de Paris, le dossier iranien ou l'ambassade américaine à Jérusalem.

"Nous envisageons des contre-sanctions afin de se faire respecter, a-t-il annoncé, et pour montrer que si on veut négocier des mesures pour améliorer le commerce international avec les Etats-Unis, on peut le faire, mais pas avec un revolver sur la tempe"