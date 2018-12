Charles Michel "ne se laissera pas intimider par le chantage de la N-VA" sur le budget

Le budget 2019, déjà approuvé en commission des Finances par la N-VA, devrait fait l'objet d'un vote lors de la dernière session plénière à la Chambre jeudi. Mais le parti nationaliste flamand met la pression sur le gouvernement orange-bleue en menaçant de ne pas approuver le budget si on ne tient pas compte de son avis. De son côté, Charles Michel a fait passer un message clair à Belga: il "ne se laissera pas intimider par le chantage de la N-VA en lien avec le vote sur le budget".

Ce week-end, les cadors de la N-VA avaient adopté un ton assez menaçant envers Charles Michel. Jan Jambon a par exemple indiqué que "Si Charles Michel veut le soutien de la N-VA, il sera notre marionnette". Bart De Wever a pour sa part plaidé en faveur d'élections anticipées.

Pour le Premier ministre, les nationalistes flamands veulent des élections anticipées. "Il faut bien comprendre que seules les élections fédérales pourront être anticipées. Même dans cette hypothèse, il y aura au mois de mai des élections régionales et européennes. Il y a donc un sérieux risque d’immobilisme et de blocage pendant toute l’année 2019. Ce ne serait pas bon pour les citoyens", commente-t-il.

Un kern cet après-midi

Ce matin, le vice-Premier ministre MR, Didier Reynders, était limpide : le gouvernement fédéral ne demandera pas le vote de confiance ce mardi, comme l'opposition le réclame. Interrogé sur ce sujet, Charles Michel compte d’abord faire le rapport au gouvernement restreint des contacts qu'il a eus. "Je me suis engagé par rapport au Parlement à poursuivre de manière intense les contacts et à voir de quelle manière on peut être responsable, le gouvernement et le parlement. Nous verrons dans les heures et les jours qui viennent quelles seront les évolutions."

Il préfère taire à la presse les détails de ses entretiens, de peur de compliquer la situation. "Je préfère que l’on trouve des solutions dans un esprit de responsabilités, dans un esprit d’intérêt général pour nos concitoyens."

Le Premier ministre se rend compte que la situation est délicate. "Il faut donc rester calme et garder son sang-froid dans le dialogue et la négociation. Il faut voir de quelle manière on peut penser aux citoyens en termes de pouvoir d’achat, des mesures pour la sécurité."

Charles Michel rejette la responsabilité sur le Parlement si l'institution souhaite à la majorité rejeter une éventuelle motion de confiance ou voter une motion de méfiance. Il a par ailleurs confirmé que le kern se réunira en ce début d'après-midi.