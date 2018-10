Charles Michel (MR): "L'écart PS-MR est historiquement bas"

Il ne s'est pas présenté à Wavre. Mais il n'a rien manqué des résultats. Ce lundi matin, Charles Michel a analysé les résultats du parti qu'il dirigeait en 2012, le MR. Le Premier ministre fait plusieurs constats : "Les électeurs ont toujours raison. J'observe qu'en Wallonie, nous faisons de très bons résultats. Quand je regarde les résultats provinciaux, on est sensiblement au-dessus des sondages des derniers mois. On est relativement stable. Il y a une lourde défaite du parti socialiste. Et donc, il y a deux partis au coude-à-coude en Wallonie : le MR et le PS. Ça montre que le MR est un parti solide, et sur le plan communal, on est encore plus solide, puisque non seulement on fait aussi bien qu'en 2012 en terme de nombre de bourgmestres, et on fait peut-être même mieux en Wallonie. Ça montre la solidité du MR dans un moment où les circonstances ne sont pas simples pour les partis traditionnels, qui de manière générale, ont du mal à conforter leur position".

Les chiffres wallons sont très positifs et Charles Michel ne cache pas sa satisfaction : "Concernant le nombre de majorité dans le cadre desquels le MR se situe, en Wallonie, non seulement on ne recule pas, mais on progresse, alors que 2012 était déjà une bonne année. (...) On voit que ceux qui ont été très durs contre le gouvernement fédéral, le parti socialiste spécialement, ne tire pas les bénéfices de cette opposition extrêmement dure. L'écart PS-MR en Wallonie est historiquement très faible : c'est un élément d'optimisme pour la suite".

Impact vert

Concernant Bruxelles, le Premier reconnaît l'évidente percée écologiste et du PTB : "Le PTB, à certains endroits à Bruxelles mais aussi en Wallonie, progresse, par une position qui est quand même extrémiste, assez radicale à gauche. (...) A Bruxelles, à certains endroits, il y a une percée d'Ecolo : il faut prendre en compte ce message qui est adressé. (...) Il y a une situation que je veux prendre en considération : les préoccupations sur le changement climatique, la sécurité alimentaire, les questions énergétiques, ont été traduites par un vote en direction d'Ecolo". Pour le Premier, il faut que les ministres libéraux fassent plus de pédagogie, d'ici le mois de mai : il faut "mieux expliquer les décisions prises dans ces sujets." La campagne électorale pour les scrutins régionaux, européens et législatifs sera verte, ou ne sera pas.