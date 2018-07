Charles Michel: "Les Diables rouges sont une carte de visite en or pour la Belgique"

"La Belgique est le centre du monde, et le pays va bien". Voilà la conclusion que le Premier ministre Charles Michel tire de l'aventure de l'équipe belge au Mondial de football en Russie.

Les Diables Rouges, qui affronteront l'équipe de France, mardi soir, en demi-finale de la Coupe du Monde de football, "sont la meilleure carte de visite dans le monde que la Belgique puisse avoir", a assuré Charles Michel, interrogé dans Matin Première sur la RTBF, "une carte de visite en or".

"Ce sera un match difficile mais j'ai confiance et je suis convaincu qu'on peut gagner", a poursuivi le Premier ministre qui voit un effet très positif à cette ferveur mobilisée par le football: "C'est une cause qui met de côté toutes nos différences. Partout où je me rends, je sens cet engouement. Nous sommes un pays avec une histoire et un avenir solide. A l'étranger on a souvent une image plus positive de la Belgique que celle que nous avons de nous-mêmes, ici au pays. Nos atouts sont reconnus. Nous devons en profiter", a ajouté Charles Michel pour qui le pays sera, par ailleurs, "le centre du monde" cette semaine.

Pour sa demi-finale au Mondial, mais aussi pour le sommet de l'OTAN, dans un contexte tendu avec les Etats-Unis: "L'essentiel est de garder l’unité pour la sécurité, mais pas dans le cadre d’une alliance où l’Europe se verrait dicter son attitude par les Etats-Unis". Le Premier estime cependant que "l’Europe devrait en faire plus", notamment pour assurer sa défense face aux nouvelles menaces qui apparaissent.

Face à ces événements simultané, "les forces de l'ordre sont mobilisées et tout est mis en œuvre pour garder la situation sous contrôle", a encore affirmé le Premier ministre.