Charles Michel, le "plus jeune" qui a su allier chance, ambition et discrétion

A 43 ans, Charles Michel accède à l’une des plus hautes fonctions européennes: celle de président du Conseil européen. C’est lui qui, à partir du 1er décembre 2019, mènera les débats lors des sommets. Entre les Macron, Merkel, Sanchez et Conte, c’est Charles Michel qui préside. Bref, une haute fonction qui ponctue, à défaut de conclure, une carrière politique déjà riche et précoce. Car Charles Michel tient un record en Belgique: celui d’avoir été le plus jeune ministre de l’histoire du pays. A 24 ans, fortement poussé par son père, Louis Michel, il est choisi comme ministre wallon des Affaires intérieures et de la Fonction publique, dans un gouvernement mené par Jean-Claude Van Cauwenbergh.

Le gouvernement wallon de 2004 emmené par Jean-Claude Van Cauwenbergh (PS). Sur la photo aussi : Thierry Detienne, José Happart, Serge Kubla, Michael Daerden, José Daras, Michel Foret, Marie Arena et donc Charles Michel. - © BRUNO ARNOLD - BELGA

A ce poste, celui qui est encore le "fils de" veut réformer large: les provinces, le code de la fonction publique, le paysage intercommunal. C’est beaucoup, c’est trop. Son style jugé arrogant énerve les barons socialistes de l’époque qui ne le rappellent plus (ni le MR) au moment de construire de nouvelles majorités en 2004. Les libéraux seront sur les bancs de l’opposition pendant 13 ans, jusqu’au coup de Benoit Lutgen en 2017.

Les "barons" socialistes de l'époque : Michel Daerden, José Happart et Jean-Claude Van Cauwenbergh à gauche. Charles Michel à droite. - © ETIENNE ANSOTTE - BELGA

Dans les pas de Louis Michel, dans l'ombre de Didier Reynders Au MR, au début des années 2000, Charles Michel est encore "le fils de" Louis Michel. Si celui-ci n’est plus le président du parti depuis 1999, fonction occupée 14 ans au total, Louis Michel est bien l'homme le plus puissant du pays à ce moment-là. Et du côté du MR, l’homme qui monte à l’époque, c’est Didier Reynders. Ministre des Finances depuis 1999, président du MR à partir de 2004, celui-ci se place pour devenir, être à terme, Premier ministre. Charles Michel peut rester dans l’ombre. Voilà réunis les trois ingrédients d’une bonne carrière politique: la chance (être fils de Louis Michel), la patience (rester dans l’ombre) et l’ambition.

Charles Michel et Louis Michel en 2004. - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

Car de l’ambition, Charles Michel en a aussi, comme toute personnalité politique. Et sa carrière avance sur un chemin tout tracé. Bourgmestre de Wavre en 2006, tête de liste MR en Brabant wallon pour les élections de 2007, il fait même partie des négociateurs du MR qui discuteront de l’orange-bleue la même année. Mais toujours derrière Didier Reynders.

Charles Michel, Didier Reynders et Olivier Chastel négocient l'Orange-bleue en octobre 2007. - © ERIC VIDAL - BELGA

La carrière donc. A la suite des négociations de l’orange-bleue qui échouent, Guy Verhostadt forme son gouvernement Verhostadt III dans lequel on retrouve… Charles Michel en tant que ministre de la Coopération au développement. Dans ce costume, il multiplie les déplacements. Au Congo, en Ouganda, au Rwanda, en Palestine, en Israël, mais aussi, déjà, à la tribune de l’ONU.

Charles Michel prête serment devant le Roi Albert II, le 21 décembre 2007 en tant que ministre de la Coopération au développement du gouvernement Verhofstadt III. - © HERWIG VERGULT - BELGA Charles Michel à la tribune de l'ONU, à New-York, le 12 février 2008. - © STAN HONDA - AFP Le ministre de la Coopération au développement à Kinshasa (Congo) le 18 janvier 2008. - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

2009: le tournant dans sa carrière En 2009, les élections régionales n’offrent pas un grand score au MR. Pas mieux, en 2010 lors des élections législatives fédérales convoquées suite à la chute du gouvernement Leterme. Didier Reynders, qui mène les campagnes, et surtout le fédéral, doit essuyer de vives critiques issues de son propre camp. Hervé Jamar et Willy Borsus font partie des frondeurs qui mènent le groupe "Renaissance". Mais derrière cette remise en cause de la présidence Reynders, il y a surtout Charles Michel qui veut se faire un prénom. Didier Reynders, affaibli, accepte finalement des élections internes au parti et s’incline, laissant à son concurrent 54,75% des voix. Le 14 février 2011, Charles Michel prend la tête du MR à 36 ans. En public, l’inimitié entre les deux hommes ne se montre pas, mais en coulisses, la plaie restera ouverte très longtemps.

L'ancien et le nouveau président du MR se serrent la main, le 14 février 2011, jour de la passation de pouvoir. - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

Le fédéral, rien que le fédéral Et le nouveau président du MR a déjà fort à faire en 2011. La Belgique est en pleine crise politique, la plus longue de son histoire, et les négociations autour d’un futur gouvernement Di Rupo sont âpres. Mais les adversaires du MR disent la personnalité de Charles Michel plus conciliante, moins offensive que celle de Didier Reynders. Ils n’y perdent pas au change. Ils parviennent même à mettre d’accord une majorité des 2/3 pour une réforme de l’Etat, puis un gouvernement Di Rupo. Mais ce n’est pas pour autant que Charles Michel accepte d’être ministre "de" Di Rupo. Didier Reynders, Olivier Chastel et Sabine Laruelle seront les trois ministres MR, Charles Michel reste à la présidence du Mouvement Réformateur.

Charles Michel à la table des négociations de formation du gouvernement Di Rupo. - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

2014 : La kamikaze En 2014, le MR progresse partout par rapport aux scrutins fédéral et régionaux de 2010 et de 2009. Le MR se voit donc partout au pouvoir, mais ne matérialise qu’à un seul endroit: au fédéral. Charles Michel, se fâche avec ses collègues présidents de partis francophones, rate le pouvoir dans les régions et se lance seul dans un gouvernement fédéral. Il est nommé informateur puis formateur, en tandem avec Kris Peeters. L’un des deux sera Premier ministre d’une coalition N-VA, MR, CD & V, Open Vld. Et au petit jeu de savoir qui sera Premier: avantage Peeters. Mais le CD&V déjoue les pronostics et laisse la place de Premier ministre au MR en échange du poste de commissaire européenne pour Marianne Thyssen. Un libéral francophone obtient le poste de Premier ministre pour la première fois depuis… Paul-Émile Janson en 1937. Et ce ne sera pas Didier Reynders qui attend cela depuis près de 10 ans.

Charles Michel, le "plus jeune" à qui tout a souri - © JASPER JACOBS - BELGA

Au cours de cette législature dite "Kamikaze" tant il paraissait impossible qu’elle aille au bout, Charles Michel a dû éteindre de nombreux feux: l’opposition syndicale dès les premiers mois de pouvoir, les multiples dérapages de ses ministres N-VA Jambon et Francken, les attentats de Bruxelles, la crise des Soudanais, le remplacement des F-16,… Finalement, le gouvernement est tombé sur le Pacte pour des migrations, mais bien plus tard qu’annoncé, à 5 mois seulement de son terme initial. Et pendant tout ce temps, au niveau européen, la cote du Premier ministre belge aura monté. Il se place auprès de ses collègues, se fait bien voir à l'étranger, se fait discret lors des crises, comme celles du Brexit ou des violations de l’Etat de droit dans les pays d’Europe de l’est, et se lie d’amitié avec Macron lorsqu’il accède au pouvoir en mai 2017. Macron, c'est l'échelle vers un "Top job" européen. Avoir de l’ambition, se faire oublier et de la chance. La recette a définitivement marché. Elle lui permet aujourd’hui, d’être président du Conseil européen.