Charles Michel: "Le gouvernement applique une politique migratoire humaine et ferme"

Dans un message publié sur sa page Facebook ce mardi 2 janvier (à lire en intégralité en cliquant ici), Charles Michel a défendu la politique migratoire de son gouvernement. Alors que Theo Francken, le secrétaire d'État à l'Asile et à la Migration, est en pleine tourmente, le Premier ministre l'affirme : "Le gouvernement applique une politique migratoire humaine et ferme".

"Malgré la grave crise de l’asile depuis 2015, la situation a été gardée en permanence sous contrôle dans notre pays", écrit Charles Michel sans citer un seul instant le nom de Theo Francken. Et de poursuivre : "La politique menée est humaine et appuyée par le respect des décisions des juridictions administratives et judiciaires".

Le Premier ministre dénonce au passage des "campagnes de désinformation régulières" dans le cas des migrants soudanais renvoyés dans leur pays. "Les décisions d’éloignement sont prises par l’Office des étrangers, rappelle-t-il. À cette occasion, l’Office des étrangers est chargé de réaliser une analyse du risque éventuel de violation de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) interdisant les traitements inhumains et dégradants".

Neuf Soudanais renvoyés

"Tout retour doit faire l’objet d’un examen de conformité à l’article 3 de la CEDH, cela a été confirmé par le Directeur général de l’Office des étrangers. Il a aussi précisé que les retours n’ont pas lieu vers des régions jugées dangereuses par le CGRA. Concrètement, suite à la mission technique d’identification, l’Office des étrangers a décidé du renvoi de neuf ressortissants soudanais".

Fin décembre, le journal Le Soir publiait pourtant une note confidentielle du CGRA qui pointait de larges catégories de population pouvant être considérées comme en danger en cas de retour au Soudan. Sur ce point, le Premier ministre estime que la note est "bien plus nuancée que l’interprétation unilatérale qui en a été donnée".

En résumé, "pour onze états (provinces), soit la grande majorité du territoire soudanais, la protection subsidiaire n’est pas accordée. Mais bien entendu, comme pour toute autre nationalité, la personne soudanaise qui fait preuve d’une crainte individuelle pourra se voir reconnaître le statut de réfugié".

Chiffres à l'appui, Charles Michel affirme encore que "le gouvernement depuis trois ans délivre bien davantage de visas humanitaires que sous les législatures précédentes". "Nous maintiendrons le cap pour une politique humaine et ferme. Avec le sens de la nuance et des responsabilités", conclut-il.

Sur Twitter, Theo Francken s'est félicité d'un message qui met "les points sur les i".