Charles Michel: "la N-VA dans le gouvernement? C'est une décision qui lui appartient"

Le gouvernement sera-t-il toujours en place ce soir ? La question est sur toutes les lèvres et elle est brûlante. Charles Michel nous confie que "la question du gouvernement est une question qui sera posée dès lors qu'un parti sur les quatre déciderait de prendre une décision. A ce stade, je ne suis pas informé qu'un parti sur les quatre aurait décidé quoi que ce soit. Et moi, je vais veiller à faire en sorte qu'il y ait de la stabilité, que le pays ne tangue pas et que les intérêts des belges soient défendus. Je veux assumer loyalement le rôle qui est le mien".

Et quand on pose la question au Premier ministre sur la place de la N-VA dans le gouvernement, il répond que "c'est une décision qui appartient à la N-VA". Une réponse à l'image de la crise qui fait vaciller le gouvernement fédéral à propos de la signature du Pacte de l'ONU sur les migrations. Pour rappel, seule la N-VA au sein de la majorité refuse de le signer.

Mais Charles Michel temporise : "Nous devons mener un débat le plus serein possible au Parlement et discuter du fond. Hier, le parlement a mené un débat de qualité en entendant des experts qui ont permis de remettre les points sur les "i" par rapport au contenu. Ce pacte permettra de renforcer la coopération sur le plan européen et international".