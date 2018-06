Charles Michel: "La Belgique respecte les conventions européennes et internationales"

"La Belgique respecte et respectera les conventions européennes et internationales" en matière d'asile et d'immigration, assure ce mercredi le Premier ministre Charles Michel, en marge d'une visite dans les bureaux d'Europol à La Haye, aux Pays-Bas.

Le Premier ministre réagit aux propos tenus la veille par le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration. Theo Francken avait notamment insisté pour que l'Europe puisse à nouveau réaliser des refoulements (push-backs) de bateaux de migrants et déclaré qu'il faudrait pour ce faire contourner l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH), avant de nuancer ses propos quelques heures plus tard. Ces déclarations ont suscité un tollé dans l'opposition.

"Je vois que chaque fois que Theo Francken s'exprime il y a des indignations, parfois sélectives. Sur un point en tous cas, il n'a fait que répété ce qui avait été dit par le président du sp.a il y a deux ans. A l'époque il n'y avait pas eu d'indignation outrée de l'opposition. Le point de vue du gouvernement est très clair: nous respectons les conventions européennes et internationales. Nous assumons notre rôle en matière d'asile", déclare Charles Michel interrogé par la RTBF.

"Le laxisme" de l'opposition

"Mais de la même manière nous ne sommes pas d'accord avec l'opposition qui voudrait ouvrir les frontières, qui voudrait faire preuve de laxisme. Nous pensons que la sécurité en Europe suppose, comme dans toutes les grandes régions du monde, qu'il y ait des contrôles aux frontières. Sur le plan européen nous travaillons avec Frontex pour renforcer demain les contrôles aux frontières européennes pour garantir un niveau supérieur de sécurité pour nos concitoyens partout en Europe" poursuit-il.

"Je n'ai pas de leçons à recevoir de la part de l'opposition qui voit des outrances partout. Depuis quatre ans nous assumons nos pleins responsabilités en matière d'asile, nous sommes un des pays européens qui accueille le plus grand nombre de réfugiés", insiste-t-il.

De son côté, le ministre de l'Intérieur Jan Jambon a rappelle que le cabinet de Theo Francken a nuancé le propos du secrétaire d'Etat. "Je n'ai vu la polémique qu'après les précisions de son cabinet", indique-t-il. Selon l'équipe du secrétaire d'Etat, Theo Francken "n'a pas voulu dire que l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme devait être contourné, mais bien l'interprétation large qu'en a donnée la Cour européenne des droits de l'homme."