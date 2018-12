Charles Michel: "Je prends acte que la N-VA quitte la majorité suédoise"

Comment la N-VA va-t-elle être éjectée hors du gouvernement ? Jusqu'ici, et encore ce soir, Bart de Wever n'a jamais voulu assumer un éventuel départ de la coalition. Le roi va-t-il révoquer les ministres N-VA ? Ou la révocation se fera-t-elle via le Parlement ? Charles Michel a simplement ceci : "Je vais mener des consultations avec le Parlement dans le respect de la Constitution."

Pourquoi Charles Michel évoque-t-il la nomination de deux secrétaires d'Etat ? Au sein du gouvernement fédéral, il faut un équilibre entre le nombre de ministres néerlandophones et francophones. C'est bien la qualité de ministre qui est prise en considération et pas celle de secrétaire d'Etat. En enlevant les trois "ministres" N-VA, l'équilibre linguistique est respecté et ce seront donc des secrétaires d'Etat qui assumeront leurs compétences.