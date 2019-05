Charles Michel : « Je ne fais plus d’exclusive »

MALENTENDU

Charles Michel dit avoir tiré des leçons durant cette campagne en n’exprimant plus d’exclusive. Il y a 5 ans, il répétait qu’il n’irait pas au pouvoir avec la N-VA et pourtant, il l’a fait. « Sur une parfaite bonne foi, je pensais que la N-VA ne pouvait pas mettre de côté le communautaire pendant 5 ans. C’était une erreur d’appréciation de ma part. » Et visiblement, il serait prêt à repartir si c’était possible avec la même coalition et donc aussi avec la N-VA.