Charles Michel: "Jacques Chirac avait un engagement très fort et un sens de la formule qui faisait mouche"

Le Premier ministre Charles Michel assistait ce lundi à l'hommage rendu à l'ancien président français Jacques Chirac. Il retient la "dignité et la sobriété" de la cérémonie. Les témoignages exprimés ont décrit "une personnalité hors du commun qui a marqué son époque dans son pays et dans le monde" explique-t-il, interrogé par la RTBF.

"Lorsque j'étais plus jeune et que je suivais les campagnes électorales en France, je trouvais la personnalité de Jacques Chirac attirante, parce qu'il avait un engagement très fort, des convictions très marquées, un sens de la formule qui faisait mouche, et une capacité de rayonner et d'être très chaleureux. Il y a quelques années, comme ministre de la Coopération, j'ai eu la chance de le rencontrer, et j'ai été frappé par une grande générosité relationnelle, beaucoup de considération et beaucoup d'humour. J'ai même le sentiment qu'il avait presque un humour belge, une capacité de dérision qui faisait mouche", poursuit Charles Michel.

"Au moment de la guerre en Irak la Belgique a été à côté de la France et d'un certain nombre d'autres pays pour ne pas basculer là où voulaient nous entraîner des alliés d'autres pays qui considéraient que le chemin de la guerre devait être suivi. A l'époque, la Belgique, avec Jacques Chirac à nos côtés, a pris une position qui, je pense, était la bonne position", conclut-il.