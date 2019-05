Charles Michel et Jean-Marc Nollet dans un face-à-face tendu pour le premier épisode de « DUEL »

C’est dans un cube installé en plein cœur de Bruxelles que Charles Michel et Jean-Marc Nollet se sont fait face ce vendredi soir, à l’occasion du premier épisode de « DUEL ». Dans ce nouveau concept télévisuel inédit, les présidents du MR et d’ECOLO ont pu débattre en direct des enjeux des élections et faire le point sur la campagne.

Durant une vingtaine de minutes assez tendues, les deux hommes ont pu aborder des questions liées à l’emploi, à l’énergie, au pouvoir d’achat ou encore aux investissements dans les services publics.

En début d’émission, Jean-Marc Nollet a remis un cadeau à Charles Michel : une marionnette. Accusé par Jean-Marc Nollet d’avoir été « le pantin de la N-VA » sous cette législature et de « n’avoir pu prendre aucune décision », Charles Michel a assumé son bilan et le fait d’avoir mis « de côté pendant 5 ans les divisions communautaires qui ont fait tellement de mal à ce pays ».

« Pendant 4 ans, grâce à des réformes courageuses qui étaient nécessaires, comme le tax shift, on a créé 250.000 emplois supplémentaires, on a augmenté le salaire net des travailleurs et réduit le déficit budgétaire en le divisant par trois » a défendu le Premier ministre sortant.