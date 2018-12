Le Roi Philippe accepte la démission de Charles Michel, la Belgique est officiellement en affaires courantes

Le Roi Philippe a accepté la démission de Charles Michel a annoncé ce vendredi midi, le Palais royal. Cette démission, présentée mardi soir par le Premier ministre avait été mise en suspens par le Roi pendant deux jours et demi, le temps de consulter les acteurs majeurs de la politique belge. Suite à cette décision royale, la Belgique est maintenant officiellement en affaires courantes.

Le Roi a accepté la démission du gouvernement et l'a chargé de l'expédition des affaires courantes. Il constate une volonté politique de garantir la bonne gestion du pays jusqu'aux prochaines élections. Le Roi demande aux responsables politiques et aux institutions, en qui il réitère sa confiance, d'apporter une réponse appropriée aux défis économiques, budgétaires et internationaux, et aux attentes de la population, notamment sur le plan social et environnemental. Le Roi a convenu avec le Président de la Chambre des représentants et avec le Premier ministre qu'ils l'informeront respectivement, à intervalles réguliers, de l'état d'avancement des travaux dans le cadre des affaires courantes.

La coalition orange-bleue (MR, Open Vld, CD&V) poursuit donc son travail en affaires courantes jusqu’au mois d’avril et la dissolution des chambres en vue des élections du mois de mai.



Après une série de colloques singuliers tenus mercredi et jeudi, le Roi a reçu au Palais ce vendredi matin Peter Mertens (PTB) et Siegfried Bracke (Président de la Chambre, N-VA) avant de revoir Charles Michel, le Premier ministre en fin de matinée.