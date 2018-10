Charles Michel écrit à Jean-Claude Juncker pour demander un peu de "souplesse budgétaire"

Lundi après-midi, le Premier ministre Charles Michel fera sa déclaration politique de rentrée face à la Chambre, soit son programme pour sa dernière ligne droite avant les élections générales (fédérales, régionales et européennes) de mai 2019. Une déclaration sans que cette fois le gouvernement se soit déjà longuement re-penché sur la vérification de son budget 2019 : ce sera pour après les élections communales du 14 octobre. Mais voilà que l'on apprend que déjà le Premier ministre a écrit à l'Europe pour demander un peu de "souplesse budgétaire" et ne pas se faire taper sur les doigts par la Commission.

Le pacte national d'investissements

Même si le gouvernement peut se prévaloir d'un monitoring constant sur les chiffres, le dernier conclave budgétaire fédéral remonte à la fin juillet, ponctué par un bel "accord de l'été" qui comprenait aussi bien le budget 2019, que les dossiers Arco-Belfius, l'entrée éventuelle chez nous d'un quatrième opérateur et 26 mesures constituant le "jobdeal". Mais l'une des mesures-phares était aussi le fameux pacte national d'investissements cher à Charles Michel, inscrit et financé dans le budget 2019 à concurrence de 190 millions d'euros sous l'intitulé "investissements stratégiques". Un Pacte re-dévoilé début septembre en grande pompe au musée de Tervueren, un Pacte à 150 milliards d'euros au total à l'horizon 2030, visant à doper l'économie par un investissement massif dans différents secteurs jugés stratégiques - transition numérique, cybersécurité, mobilité, énergie - avec collaboration du privé et des entités fédérées.

Sauf qu'il faut convaincre l'Europe de ne pas considérer ces dépenses publiques comme du déficit, de la dette. Ce qui pourrait valoir un solide "carton rouge" à la Belgique.

La lettre à Juncker

D'où la lettre écrite le 13 septembre - et que le journal "L'Echo" dévoile ce samedi -, par Charles Michel au président de la Commission Jean-Claude Juncker. Avec plusieurs demandes très concrètes de la Belgique à l'Europe. D'abord, une demande globale pour plus de souplesse et de flexibilité dans l'application des règles budgétaires européennes. Ainsi Charles Michel plaide pour que puissent sortir des clous des pays de l'Union même s'ils ne connaissent pas de croissance négative, seul cas "toléré" par l'Union. Le Premier Ministre demande aussi l'activation pour la Belgique de la clause "réformes structurelles". L'occasion de mettre en avant les réformes avec effets récurrents sur le budget concernant des domaines comme la fiscalité ou les soins de santé, qui permettent durablement d'alléger la copie budgétaire... et sans doute faire passer auprès de l'Europe la pilule sur ce qui va moins bien et éviter ainsi une sanction, une nouvelle procédure pour déficit excessif.

Et enfin Charles Michel demande à élargir la palette des investissements reconnus vertueux par l'Europe, de grands projets en insistant sur les nombreux effets-retours escomptés. De quoi espérer donc un peu d'air de la Commission...

La réponse européenne est attendue dans les prochaines semaines.