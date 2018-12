"Journée de tous les dangers", "séance à haut risque", les superlatifs ne manquent pas. Charles Michel répond en ce moment aux questions des députés de l'opposition sur la situation politique. On sait déjà que Charles Michel ne demandera pas la confiance d'un Parlement où il n'a pas de majorité. ►►► À lire aussi : Vote de confiance? Motion de méfiance? Michel II, un gouvernement en équilibre instable

Charles Michel: On ne formera pas de gouvernement fédéral avant les élections de 2019" En réponse aux interpellations de l'opposition, Charles Michel s’est prononcé contre l'organisation d'élections anticipées." Ce serait partir vers l’immobilisme pour tout 2019. On ne formera pas de gouvernement fédéral avant les élections de 2019 et même avant la formation des gouvernements régionaux. " L'option privilégiée par le MR serait donc de poursuivre avec un gouvernement minoritaire, non pas en affaires courantes, mais en coopération avec le parlement, avec " les forces positives de bonne volonté dans un esprit de bâtisseur de ponts." Charles Michel décide donc de soumettre au parlement les douzièmes provisoires, il ne lui soumettra donc pas de budget 2019: "J'ai eu des contacts ces derniers jours avec différentes formations. Dans le cadre de ces contacts, j'ai constaté, au départ d'un budget discuté cet été et soutenu en commission, qu'il y avait des conditions nouvelles inacceptables et qui présentaient le risque de mettre le pays dans une fuite en avant confédérale et le risque de lancer le pays vers des élections anticipées fédérales. Nous n'avons pas accepté ces conditions inacceptables, qui venaient d'un parti qui autrefois faisait partie de la majorité. Elles sont inacceptables, le trait est tiré! Nous avons donc pris la décision de soumettre au parlement un budget provisoire pour garantir la continuité de l’État et à partir de là, d'écrire des décisions indispensables pour rencontrer les attentes de nos citoyens. " Pour Charles Michel, la Parlement à la main et se trouve face à trois choix: "Le premier est celui d'élections anticipées. Mais attention, uniquement les fédérales puisque les régionales et européennes ne peuvent pas changer. Je pense et je l'assume, les yeux dans les yeux, que la fuite en avant vers des élections fédérales dans 40 jours représente la certitude d'un immobilisme pendant tous 2019. Les réalités politiques de notre pays rendrons très complexe voire impossible la possibilité de former une gouvernement avant les élections de 2019 et avant la formation de gouvernements régionaux issus des élections de 2019". Ce n'est pas son choix précise Charles Michel avant de détailler la deuxième option.

Défi: un gouvernement minoritaire soit se démet soit trouve une autre majorité" Olivier Maingain estime lui aussi que le premier ministre doit demander la confiance ou trouver une autre majorité: "Il n'y a plus d'autre issue que la démission. Vous n'avez plus la possibilité de gagner du temps, de fuir un choix essentiel. Vous avez trop transgressé la constitution pour échapper à la nécessaire réponse que vous devez donner au parlement. Quand un gouvernement perd sa majorité, la pratique veut que le Premier aille chez le roi présenter sa démission".

Ecolo: "Si vous ne clarifiez pas, nous devrons voter la méfiance" A la tribune, le chef de groupe Ecolo Georges Gilkinet continue de réclamer une déclaration gouvernementale et un vote de confiance du parlement, pointant les urgences auxquelles le pays doit faire face: "Quel est votre choix. Vous n'allez pas continuer à nous balader comme vous le faites depuis 3 semaines. Il y a des urgences, nous sommes la dernière génération à pouvoir empêcher le réchauffement climatique [...], il faut aussi lutter contre les inégalités sociales [...]". Nous vous tendons la main. Vous connaissez nos priorités, nous vous demandons de clarifier vos intentions, soit en assumant une demande de confiance, soit d'en tirer les conclusions et d'aller chez le Roi. Si vous ne clarifiez pas, nous devrons voter la méfiance. Ce sera les affaires courantes et ce sera votre entière responsabilité."

PTB: "Ce gouvernement est mort. Charles, c'est fini" Comme à son habitude, le PTB Raoul Hedebouw n'a pas mâché ses mots. Pour lui, cette séance relève surtout de la mascarade: "Ce gouvernement est mort! Il est mort. Il n'y a plus personne qui y croit. On se fout de la gueule des gens. Les 150 députés ici savent que ce gouvernement est mort. Le seul débat c'est de savoir quand on va remettre la démission au Roi. C'est incroyable, c'est lamentable." Raoul Hedebouw ajoute: "Une motion de méfiance va être introduite et nous la soutiendrons car vous n'avez plus de légitimité. Et nous préférons les affaires courantes aux affaires de droite. Nous ne voulons pas vous donner un mandat pour décider de la dégressivité des allocations de chômage [...]. Arrêtez de dire que sans vous c'est le chaos, c'est avec vous que c'est le chaos. Vous méritez une méfiance et j’espère qu'elle sera votée.

PS: "la N-VA vous a réduit au statut de marionnette" "De vos échecs découlent une grande part des inquiétudes des citoyens.La vie cher en particulier." C'est par ces mots que le chef de groupe PS Ahmed Laaouej a débuté son interpellation du Premier Ministre. Le socialiste tient Charles Michel comme responsable de la crise actuelle: "Le responsable de cette crise, c'est vous et ce qui reste du gouvernement. Vous avez conduit le pays à cette impasse, d'un gouvernement minoritaire incapable de prendre les décisions qui s'imposent en pareilles circonstances. Après un mariage de 4,5 ans avec la N-VA avez permis à ce parti séparatiste d'imposer ses outrances, ces offenses contre votre fonction et votre autorité. la N-Va vous réduit au statut de marionnette. Aucun démocrate ne peut se réjouir de cette situation, de voir un parti politique s'autoriser à piétiner nos institutions en insultant un Premier Ministre". Le socialiste détaille ensuite les 13 exigences du PS: baisse de la TVA sur l'électricité, baisse des accises sur l'essence, baisse de la retraite à 65 ans, pension minimum de 1500 euros... Faute de politique de rupture, les socialistes préviennent:" Montrez nous que vous ne voulez pas juste sauver la face de votre gouvernement minoritaire, demandez la confiance sur base d'un programme de gouvernement de relance sociale et d'urgence environnementale. Agissez conformément à la constitution. L'heure n'est pas à l’orgueil mais a la lucidité [...] Soyez à la hauteur, répondez avec clarté et sans ambiguïté à nos priorités sans quoi vous n'aurez ni confiance, ni soutien."

CDH: "C'est le grand flou" Peu après 16h, Catherine Fonck (CDH) prend la parole. Elle évoque d'abord le passé, l’alliance de Charles Michel avec la N-VA: "Votre partenaire vous a fait subir beaucoup d'humiliations. Il a entamé une procédure de divorce violente". Pour Catherine Fonck, tout était calculé de la part de la N-VA, notamment le fait que la migration soit le point de départ de cette crise. Quant à l'avenir, Catherine Fonck ajoute: "Cela reste le grand flou. Quel est votre programme pour le gouvernement Michel II. Vous devez la transparence et la clarté pour l'ensemble des citoyens. C'est une question de respect." Comme les parti qui se sont exprimer avant, le CDH demande un changement de cap, des réponses aux urgences comme le climat, la mobilité,l'économie.

SP.A : "Il est temps de passer à une politique plus sociale" Comme Groen avant, la SP.A met la pression sur Charles Michel, se demandant si le Premier ministre a bien un projet et s'il compte demander la confiance du Parlement. La cheffe de groupe Sp.a Meryame Kitir met en avant les priorités de son parti: "Il faut arrêter cette destruction sociale et changer le cap, en baissant la TVA sur l’électricité à 6 %, en baissant la facture des hôpitaux, nos travailleurs doivent bénéficier de la croissance économique, il faut revoir à la baisse l'âge de la pension à 65 ans. une telle politique offrirait une certitude. Notre parti a été clair, vous ne pouvez pas compter sur nous si votre objectif est de poursuivre cette politique".

Groen: " La politique que vous avez menée mérite la méfiance!" A 15h45, les interpellations sur la situation politique commencent avec l'intervention de Kristof Calvo pour le groupe Ecolo- Groen. Il demande des engagements clairs de la part du gouvernement et n'hésite pas à mettre la pression en évoquant une éventuelle motion de méfiance si le premier ministre ne répond pas à la main tendue par les écologistes: "La politique que vous avez menée mérite la méfiance. La manière dont vous avez mené votre politique mérite la méfiance. Il y a un choix à faire, le choix de la coopération ou le choix d'aller au palais et de rentrer en affaires courantes. Vous devez opérer ce choix aujourd'hui."

Avant d'aborder la crise, les députés ont évoqué les ambitions climatiques A 14h15, la séance de la chambre a commencé. Les premiers échanges concernent le climat. Ces débats interviennent alors que ce matin, en commission, les députés ont approuvé une résolution pour renforcer les ambitions climatiques de la Belgique. Quant aux interpellations du jour sur le sujet, c'est Daniel Senesael (PS) qui a ouvert le bal en demandant à Charles Michel: "Votre gouvernement soutient-il les objectifs de l'Union Européenne pour réduire de 55% les émissions de gaz? Allez-vous amender le budget 2019 pour investir dans le rail?" L'Ecolo Jean-Marc Nollet va dans le même sens: "Je vous demande d'agir pour que demain la N-VA ne bloque pas, non pas le pays, c'est déjà fait, mais la responsabilité que nous avons vis-à-vis des générations futures". Alors que le CDH Michel de Lamotte estime "qu'il est primordial de mettre en place un plan d'action fédéral" pour le climat. Avant de demander quelles mesures pour le climat compte prendre le gouvernement, Marco Van Hees (PTB) ironise: "j'ai parié que la Belgique pourrait gagner le prix du grand écart entre la parole et les actes. Il semble que vous vous démenez pour gagner ce prix." A noter, le PS, Ecolo et le PS ont introduit chacun des motions reprenant leurs exigences en matière climatique, notamment que le gouvernement revoit à la hausse les ambitions de la Belgique pour qu'elle s'aligne sur celles votées au niveau Européen, puor que la Belgique s'associe à la coalition qui veulent aller plus loin que l'Union Européenne. Charles Michel répond: "Nous devons être fier d’être ds un pays où 75.000 citoyens se mobilisent pour adresser un message fort pour l'avenir de la planète [...]. Notre modèle institutionnel est tel que les compétences sont partagées, notamment avec les régions. Sur la directive européenne, ce n'est pas un choix du gouvernement fédéral, c'est le résultat de l'impossibilité de trouver un accord chez nous." Charles Michel détaille ensuite les exemples d'actions déjà menées par le gouvernement: "L'image selon laquelle ce gouvernement n'a rien fait pendant 4 ans ne correspond pas à la réalité [...] nous avons par exemple pris des décisions pour doubler les capacités de l'éolien offshore. Cela aura un impact sur la facture du consommateur. Sur la stratégie d'investissements, il y a deux défis importants, en lien avec notre ambition climatique: il y a eu une augmentation de l'offre de train, on a injecté 1 milliard d'euros pour les travaux du RER." Pour l'avenir, Charles Michel évoque aussi une proposition venant des régions de créer une agence inter fédérale du climat qui permettrait la coordination, le dialogue pour traiter le climat de manière plus optimale.

Ce matin, l'heure était à la musculation A quelques heures de cette séance, sans surprise, les déclarations se sont multipliées histoire de mettre un peu de pression sur le Premier ministre. Sur les ondes de la Première, ce matin, le président du SP.A John Crombez a détaillé ses exigences comme une baisse de la taxe sur l’électricité, une meilleure pension. Le socialiste flamand explique aussi qu'il ne compte pas déposer de motion de méfiance... avant d'avoir entendu le Premier ministre. Du coté des écologistes, on joue la carte de l'alternative, du positionnement au dessus de la mêlée en ouvrant une troisième voie. Ecolo et Groen veulent déposer "une motion de recommandations" à la Chambre, ou plus simplement dit, leurs priorités à eux. Ce midi, c'est au tour du PS de dresser la liste ses exigences, 13 au total. On retrouve en tête la diminution à 6% de la TVA sur l’électricité, la réduction des accises sur l'essence et le diesel ou encore le retour de la retraite à 65, l'établissement du salaire minimum à 14 euros de l'heure et l'abandon du job's deal. Bref, les socialistes attendent un véritable changement de cap. Demande de confiance, motion de méfiance, motion de recommandations,exigences, on en oublierait presque un autre sujet important, le budget 2019, sensé être voté jeudi. Et là, c'est la N-VA qui sort du bois. A la VRT ce matin, Theo Francken explique que ce budget n'est plus réaliste, suite à la modification de la politique migratoire. Une petite douche froide, puisque le gouvernement espère toujours que, depuis les bancs de l'opposition, la N-VA soutiendra ce budget qu'elle a négocié quand elle était encore de la majorité. En cas de motion de méfiance: vote jeudi Mais revenons-en à l'actualité du jour. Que se passera-t-il une fois que Charles Michel aura répondu et que les députés auront répliqué ? Une motion de méfiance est possible et même probable puisque le Parti Populaire a déjà annoncé qu'il en déposerait une. Si c'est le cas, un vote interviendra 48 heures plus tard, jeudi. Il faut une majorité de 76 députés sur 150 pour que la motion passe. Alors, la N-VA soutiendra-t-elle ses anciens partenaires ou votera-elle la méfiance ? Le parti nationaliste flamand a en tout cas fait monter les enchères hier, avançant une série d'exigences jugées "imbuvables", pour le Premier ministre, Charles Michel. Si cette motion est actualisée, le vote pourrait sérieusement faire flancher le gouvernement Michel II et le pousser vers la sortie.