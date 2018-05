Charles Michel devant le Parlement européen: "Notre unité est notre force, mais pas l'unité au prix de l'immobilisme"

Le Premier ministre Charles Michel s'est exprimé ce jeudi devant le Parlement européen pour un débat sur l'avenir de l'Europe. Et ce, au lendemain de la présentation du budget 2021-2027 par la Commission européenne. Il a pris la parole à 9h à Bruxelles, où les membres du Parlement se sont réunis en "mini-plénière".

"Nous devons avancer à 27 car notre unité est notre force, mais pas l’unité au prix de l’immobilisme", a déclaré Charles Michel à la fin de son discours face aux chefs d'Etat et de gouvernement. Le Premier ministre a abordé plusieurs sujets comme la sécurité, les mouvements migratoires, la potentielle révision des traités, les valeurs européennes,...

Le multilatéralisme souffre

Charles Michel a souligné que les Etats Membres avaient une "responsabilité commune" en matière de sécurité . "Assurer la sécurité, c’est défendre nos valeurs de démocratie et d’état de droit, a-t-il déclaré en appelant à lutter contre toutes formes de menaces. Nous avons foi dans le multilatéralisme, pourtant il souffre. Les règles de bonne conduite internationale sont moins respectées. Saël, Syrie, Lybie,…: il faut développer une ambition géopolitique plus ferme". Pour Charles Michel, l'Union Européenne a un place à prendre sur le plan international: "J’en ai la ferme conviction dans ce monde qui change et dans lequel plus personne ne peut unilatéralement imposer son point de vue".

Le Premier a ensuite abordé le sujet de la crise des migrants en rappelant que les mouvements migratoires étaient "inhérents à l’histoire de l’humanité". Il a plaidé pour l'élaboration d'un "système de migration légal et organisé". "Tôt ou tard, nous n’éviterons pas ce débat !"

Dépenser mieux

Question budget, Charles Michel a appelé ses homologues à consolider les politiques communes, notamment dans l'innovation, la sécurité ou le numérique. Charles Michel veut "dépenser mieux" et demande d'"appliquer au budget européen la même rigueur minutieuse que celle appliquée à juste titre par la commission quand elle scrute nos budgets nationaux. Nous n’accepterons pas un volume d’efforts supplémentaires qui mettrait en péril les mesures de relance économique".

Quant à la question d'une éventuelle révision des traités, Charles Michel ne l'estime pas nécessaire. "Je pense même que ce serait contre-productif", a-t-il déclaré en expliquant que les traités offraient "suffisamment de flexibilité pour rendre notre action plus efficace". "Dans chacun de nos états, nous sommes confrontés à des réalités économiques, sociales, politiques parfois très différentes, constate le Premier. L’approfondissement de la zone euro et la question des migrations ont révélé parfois brutalement un certain nombre de réalités. Je crois profondément aux vertus du parler vrai, de la négociation".

Le chef de l'Etat belge a donc plaidé pour une Europe à plusieurs vitesse, mais il a rappelé que "l’Europe à plusieurs vitesses, ce n’est pas une Europe à la carte". "Quand on est membre du club, on en tire les bénéfices, on en assume aussi les responsabilités et les contraintes. Permettons donc à ceux qui le souhaitent d’avancer sans forcer ceux qui veulent prendre plus de temps".

Quelle direction doit prendre l'Union européenne ces prochaines années? Dans les coulisses de l'UE, le débat fait rage. Les premières décisions communautaires doivent être prises en mai 2019, un mois et demi après le départ des Britanniques, lors d'un sommet européen en Roumanie.

Pour débattre de cet avenir, le Parlement européen a invité les chefs d'Etat et de gouvernement à échanger sur la question. Le 17 avril, le président français Emmanuel Macron s'était déjà exprimé devant les députés européens lors d'une plénière à Strasbourg.