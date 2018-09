Charles Michel devant l'Assemblée générale des Nations unies ce jeudi

Le discours du Premier ministre Charles Michel est attendu ce jeudi devant l’Assemblée générale des Nations unies, alors que la Belgique devient en janvier prochain membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations unies pour une période de deux ans.

L'Europe a une carte à jouer face à l'unilatéralisme trumpien

Alors que la notion du multilatéralisme est mise à mal par le président américain Donald Trump, plusieurs pays européens, dont la Belgique, veulent faire entendre leur voix. Ainsi, Donald Trump représente en fait une opportunité pour l’Europe d’exister sur la scène internationale.

Pour le ministre des Affaires étrangères, Didier Reynders, il faut d’abord que l’Union européenne assume ses propres réformes: "On a un certain nombre d’enjeux pour l’instant très lourds sur la table de l’Union européenne et il faut réussir à passer ce cap, le cap du Brexit, le cap des débats que l’on a aujourd’hui sur la migration par exemple, le renforcement de la zone euro. Si on peut franchir ces étapes-là, l’Union européenne aura alors un rôle beaucoup plus important à jouer sur le plan international. On le voit déjà à travers les progrès réalisés en matière de défense."

Charles Michel prononcera un discours aujourd'hui devant l'ONU

L’ONU vit une fracture entre les pays qui ont une vision unilatérale du monde, comme les États-Unis de Donald Trump, et les pays qui insistent sur le multilatéralisme. C’est le cas de la Belgique.

Le Premier ministre Charles Michel veut se présenter comme l'avocat des Nations unies et insister sur ces notions dans son discours de ce jeudi:

Nous croyons profondément aux vertus des Nations unies. Les Nations unies, c’est la capacité de tenter d’enregistrer des résultats grâce à des valeurs universelles que nous partageons. C’est complexe, c’est difficile, il y a parfois des frustrations, il y a parfois des reculs, il y a parfois des déceptions, mais il y a aussi des avancées, et les avancées c’est faire reculer la pauvreté et faire gagner la paix et la sécurité partout où c’est possible.

En tant que futur membre du Conseil de sécurité, la Belgique se profile comme un défenseur du multilatéralisme et de la collaboration internationale.