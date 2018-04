Charles Michel désapprouve la mise à l'honneur de Ken Loach à l'ULB

Ce choix a été dénoncé par plusieurs organisations et personnalités juives en raison de déclarations de Ken Loach à propos de la Shoah et l'antisémitisme jugée ambiguës. Charles Michel, dans son discours, ne pouvait donc pas faire l'impasse sur cette polémique et a désapprouvé le choix du cinéaste britannique par le Conseil académique de l'ULB pour ses docteurs honoris causa.

Ken Loach condamne "toute forme de déni de l'Holocauste"

Cette semaine, Ken Loach a été sommé de clarifié sa position par le recteur de ULB. Ce qu'il avait fait en déclarant"condamner toute forme de déni de l'Holocauste ou "négationnisme". Et s'est expliqué: "Toute ma vie, j'ai pris parti pour ceux qui sont persécutés et marginalisés et me dépeindre comme antisémite simplement parce que j'ajoute ma voix à ceux qui dénoncent la détresse des Palestiniens est grotesque."