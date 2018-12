Charles Michel consulte, Ecolo pose ses conditions

Le Premier ministre Charles Michel consulte aujourd'hui les différents chefs de groupe pour analyser la situation politique. Des consultations qui interviennent alors que le service juridique du parlement a publié une note qui suggère que le Premier ministre devrait prononcer une déclaration gouvernementale, qui sera suivie d'un débat et d'un vote de confiance selon la pratique constitutionnelle.

A 10h, Charles Michel a entamé ses consultations avec Peter de Roover. A sa sortie, le chef de groupe NVA à la Chambre a évoqué de grosses discussions mais reste discret sur le contenu précis de ces échanges.

Le chef de groupe du parti socialiste devrait être reçu vers 14h par le Premier ministre. Ceux d'Ecolo- Groen devraient suivre. Le parti humaniste sera quant à lui reçu demain.

Par ailleurs, les chefs des différents groupes politiques se sont réunis en "conférence des présidents" à 12h. Ils pourraient demander officiellement au Premier ministre de venir faire la clarté au plus vite en séance plénière. Pour Olivier Maingain, Charles Michel doit demander un vote de confiance. Le président de DéFI a déclaré peu avant cette réunion que le gouvernement devrait présenter sa démission s'il n'a pas la confiance du parlement.

Ecolo veut une autre politique climatique

En marge de ces rencontres, Ecolo et Groen ont décidé de poser leurs conditions. Les Verts n'entendent pas rentrer dans un jeu politicien, ont-ils expliqué au cours d'une conférence de presse. "On ne sait pas ce que va dire le Premier ministre mais on sait ce qu'on va lui dire", a souligné le co-président d'Ecolo, Jean-Marc Nollet.

Les écologistes déposent donc une résolution qui engage la Belgique dans un chemin climatique différent de celui emprunté jusqu'ici par l'équipe de Charles Michel. Dans un communiqué, Ecolo formule trois demandes :

La Belgique doit rejoindre la "Paris Proof Coalition" composé de huit pays européens qui plaident pour une hausse immédiate des objectifs européens de réduction des gaz à effet de serre à l'horizon 2030.

La Belgique doit plaider au niveau européen pour un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 55% à l'horizon 2030 et 95% à l'horizon 2050 par rapport aux émissions de 1990.

Que le Plan National Energie-Climat 2030 offre une trajectoire et des mesures compatibles avec les objectifs de réduction des gaz à effet de serre de 55% et 95% respectivement à l'horizon 2030 et 2050.

"Charles Michel n'a plus d'excuse aujourd'hui. Pendant 4 ans, il s'est retranché derrière la N-VA pour dire qu'il ne pouvait pas prendre une position aussi ambitieuse qu'il le voulait", a fait remarquer Jean-Marc Nollet. La résolution n'est pas une "note de négociation", avertissent Ecolo et Groen qui ne se prononcent toutefois pas sur la suite des événements, par exemple un éventuel vote de confiance ou même sur la perspective d'élections anticipées.

Vers une prolongation des rencontres ?

David Clarinval a déclaré que la question n'est pas de savoir s'il y aura ou pas une déclaration gouvernementale et un vote de confiance. Pour le chef de groupe MR, le Premier ministre consulte pour voir notamment ce qu'il peut faire avec les partis d'opposition, notamment en matière de climat. Selon David Clarinval, les discussions pourraient être longues et, par conséquent, pourraient se prolonger au-delà de demain.

David Clarinval rappelle que pour le MR, il n'est pas question de nouveau gouvernement.