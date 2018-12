Le kern de tous les dangers est reporté

Le gouvernement fédéral ne tient plus qu'à un fil, et il pourrait se rompre cet après-midi. Un kern (conseil des ministres restreint) devait se tenir à 15h30 pour tenter, à nouveau, de trouver une issue à la crise qui oppose d'une part le MR, le CD&V et l'Open VLD et la N-VA d'une autre. Il vient d'être reporté pour que le Premier ministre puisse continuer ses consultations. Alexander de Croo est actuellement présent au Lambermont (la résidence du Premier ministre). A son arrivée, il s'est montré confiant, malgré ce difficile contexte. "Je vois un Premier ministre qui reste déterminé et volontaire et jusqu'à maintenant, je sais que les gens autour de la table sont raisonnables, espérons qu’ils le restent. Dans ce cas, ce sera tout à fait possible de trouver une solution", a-t-il déclaré.

Au cœur du désaccord entre les différents partis: le Pacte de l'ONU sur les migrations, que les premiers veulent signer lors du Sommet de Marrakech les 10 et 11 décembre prochains. La N-VA le trouve, elle, imbuvable en l'état ou accompagné d'un texte "interprétatif".