Charles Michel a-t-il vraiment plaisanté sur le sort des migrants de l'Aquarius? (vidéos)

Alors, concours de blagues sur une situation désespérée? Ce serait un peu exagéré. En regardant l'extrait et la question dans son ensemble, on se rend compte que ce court extrait est le seul moment où l'on peut déceler un sourire, sans doute suite au côté saugrenu de cette question pour la Belgique:

Surpris, Charles Michel affiche cette fois un large sourire et concède: "Je le crains".

C'est ce que laissent penser les sites français de BFM TV et du Huffington Post qui titrent sur cette plaisanterie, mais aussi le court extrait vidéo qu'ils diffusent et qu'on peut voir ci-dessus.

On ne peut par contre pas dire non plus que les deux premiers ministres aient réellement répondu à la question, mais plutôt évoqué des "grands principes"...

Le Premier ministre français avait le premier pris la parole en plaidant une "politique équilibrée", qui traiterait d'abord "avec les pays d'origine de ces migrations des conditions de départ et des conditions d'accompagnement au développement pour éviter ces départs", accompagnée d'un "contrôle des frontières de l'Union européenne" et d'"une meilleure procédure d'asile".

Charles Michel, lui, a insisté sur la "sécurisation des frontières externes de l'Union européenne", en "rejetant tout laxisme", mais aussi sur la nécessité de "casser le business model des passeurs" en ouvrant éventuellement des couloirs humanitaires aux demandeurs d'asile, et enfin sur la nécessaire réforme des accords de Dublin pour que chaque pays européen puisse prendre sa part...