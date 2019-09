Charles Michel à l'ONU : un discours rassembleur et une posture internationale

Comme un hommage, Charles Michel à la tribune des Nations-Unies a commencé son discours par cette phrase de Jacques Chirac : "Dans un monde qui change, il n’y a pas de plus grand risque que de rester immobile."

Notre Premier ministre qui se veut donc dans l’action sur plusieurs dossiers. A commencer par celui du multilatéralisme réaffirmant que le progrès réside dans la coopération européenne et internationale. Une allusion à peine voilée au patriotisme prôné par Donald Trump, notamment. " Être patriote, c’est aimer les siens et vouloir pour eux le meilleur. Vouloir le meilleur pour les siens et pour les autres, c’est l’essence même de notre organisation. Il ne s’agit pas de diviser, d’opposer, de régresser. Il s’agit au contraire de connecter, de rassembler, d’amplifier, de se déployer… Avec un liant plus puissant que tout : les valeurs universelles et l’Etat de droit. "

Climat, développement et terrorisme

Charles Michel a développé ses trois défis globaux que sont le changement climatique, le développement durable et la paix et la sécurité dans le monde. Concernant le climat, notre Premier ministre se veut optimiste et positif : " La nature parle et le genre humain n’écoute pas ", disait Victor Hugo au XIXe siècle. Notre Secrétaire général, avec des mots justes et tranchants, a parfaitement exprimé l’urgence de passer à l’acte pour relever le défi climatique. Il ne s’agit pas d’être tétanisé par la peur ou la colère, toujours mauvaise conseillère. Il s’agit de transformer les appels à nos consciences en forces positives et irréversibles. Reconnaître avec lucidité le diagnostic. Et agir avec courage."

Le Premier ministre qui, comme depuis le début de la semaine, a dans son allocution demandée l’aide du secteur privé, au côté du secteur public, que ce soit pour lutter contre le réchauffement climatique ou pour faire reculer la pauvreté.

15 minutes de discours pendant lesquelles il a également évoqué l’importance de l’égalité homme femme expliquant que le féminisme et aussi une histoire d’hommes.

La lutte contre le terrorisme a aussi été abordée dans son discours : " Mon pays, comme d’autres, a été touché dans sa chair et dans son cœur. Notre combativité face à l’extrémisme violente doit être sans faille et sans relâche. La prévention et les répressions doivent être plus efficaces. Et là encore la coopération internationale est vitale pour éradiquer ce mal qui frappe si douloureusement notre monde. "

Enfin, il a pris une stature plus internationale vers la fin de son allocution évoquant la situation dans le Golfe, appelé à un dialogue constructif avec l’Iran et plaidé, notamment, pour la création d’un État palestinien indépendant. Lui qui endossera au 1er décembre prochain, le costume de Président du Conseil européen.