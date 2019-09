Charles Michel à l’ONU : "Nous pouvons réussir, nous devons réussir et nous allons réussir"

Lors de son intervention à la tribune du sommet de l’ONU à New York ce lundi soir, Charles Michel a martelé un discours empreint d’optimisme et de détermination. "J’ai la conviction que nous pouvons réussir, nous devons réussir et nous allons réussir", a-t-il notamment déclaré. Selon lui, le changement climatique est "le défi du siècle", et les jeunes générations ont adressé un "cri du cœur" aux dirigeants du monde pour le résoudre.

Le Premier ministre sortant a évoqué le rôle de la Belgique dans cette lutte, affirmant qu’elle était "prête à revoir ses contributions nationales d’ici 2020 en tenant compte que l’effort collectif doit être ambitieux et urgent." Il a notamment promis qu'il proposerait au Parlement de doubler les contributions globales du pays. Charles Michel a également évoqué le rôle du pays au niveau européen, promettant qu’il allait atteindre la neutralité climatique à l’horizon 2050, mais aussi international pour que la Belgique continue à financer la lutte contre le changement climatique. "Entre 2009 et 2018, la coopération belge au développement a contribué à hauteur de 93 millions d’euros aux activités liées au climat, et cette année 15 millions seront consacrés aux pays les moins avancés", a-t-il affirmé.

Jouer un rôle d’avant-garde

Le Premier ministre a également évoqué le Green Climate Funds, affirmant soutenir l’initiative du Chili pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Sur le plan de la biodiversité, la Belgique doit selon lui "jouer un rôle d’avant-garde" sur les émissions dans le transport maritime, et "participer au leadership" dans le "renforcement des synergies entre changement climatique et océans". Charles Michel a avancé le chiffre de 30% d’aires marines protégées d’ici 2030.

Troquant la casquette de Premier ministre belge pour celle de futur président du Conseil européen, Charles Michel a également rappelé que dans le cadre financier pluriannuel 2021-2027, 25% du budget total européen, sera consacré au changement climatique, soit 320 milliards d’euros.