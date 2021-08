Chambre : la N-VA veut que les députés puissent se réunir plus rapidement en période de vacances

En situation de crise, les commissions de la Chambre doivent pouvoir se réunir endéans les 48 heures, même pendant les vacances parlementaires, estime la N-VA, qui a demandé mardi une modification du règlement de la Chambre en ce sens.

Le parlement fédéral est, depuis quelques semaines, en congé d'été. Durant cette trêve estivale, aucune plénière ni réunion de commission n'est organisée. Si nécessaire toutefois, le président d'une commission ou la présidente de la Chambre peut lancer une convocation pendant les vacances, mais uniquement en cas d'urgence.

Ce fut par exemple le cas cet été au moment de l'opération militaire belge "Red Kite", en Afghanistan, qui a permis l'évacuation de plus de 1.400 personnes après la prise de pouvoir des talibans à Kaboul.

A lire aussi : Afghanistan : une partie des militaires belges engagés dans l'opération Red Kite sont sur le chemin du retour

Et mercredi, la commission de l'intérieur doit se pencher, avant la reprise de la session parlementaire, sur les inondations meurtrières de la mi-juillet dans l'est de la Belgique. Mais pour le parti nationaliste flamand, ces deux derniers exemples montrent surtout que la Chambre n'est pas assez réactive face à des situations de crise. Les inondations se sont produites il y a plus d'un mois, tandis que la commission sur l'Afghanistan ne s'est réunie qu'une semaine après le début de l'opération militaire.

Depuis l'opposition, la N-VA veut "une modification urgente du règlement" afin que les commissions soient obligées de se rassembler dans les 48 heures après une demande formulée par au moins un tiers des députés, même en période de congés. À la requête de 20% des parlementaires à la Chambre, les commissions auraient alors huit jours pour se réunir, propose la N-VA.