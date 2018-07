Chaleur: venir en short au boulot ça se fait ?

En cette période estivale, certains travailleurs se posent une question existentielle : peut-on aller travailler en short ou en bermuda au travail ?

Il y a une semaine, un accompagnateur de train du dépôt de Welkenraedt a décidé de porter une jupe pendant son service. Cette étonnante initiative visait à protester contre l’interdiction de porter un bermuda au travail. En effet, les contrôleurs de train de la SNCB, en contact direct avec le public, n'ont pas le droit de porter de bermuda. "À la SNCB, l'uniforme dépend de la fonction. Par exemple, nos conducteurs de trains peuvent porter le bermuda car ils ne sont pas en contact direct avec la clientèle. Cependant, le port du bermuda n'est pas prévu pour les accompagnateurs dans le cadre de leur contact direct avec le public, mais il existe une version plus légère de leur uniforme avec, par exemple, un pantalon dont la toile est plus légère, une chemise version manche courte et lorsqu'il fait très chaud ils peuvent retirer la veste donc une version plus légère de l'uniforme existe", précise Elisa Roux, porte-parole de la SNCB.

Au TEC à Charleroi, les chauffeurs de bus et le personnel ont le droit de porter un bermuda fourni par la société de transport. Et ce, du 1er avril au 30 septembre. Pendant la période dite "estivale". Le personnel est soulagé comme l’indique Philippe Maroquin, conducteur au TEC Charleroi : "Par un temps caniculaire, il est important de pouvoir porter une tenue plus légère. Mon bermuda n’est pas indécent, on est toujours en uniforme entre guillemets". "Ils ont une mission de service public et doivent être facilement reconnaissables et être présentables donc l’uniforme est de rigueur. Après, il est allégé pendant ces quelques mois", ajoute Véronique Benoit, Porte-parole au TEC Charleroi.

L’habillement au travail est généralement libre. L’employeur décide du port ou non d’un uniforme. Selon les juges, l'employeur peut interdire aux salariés en contact avec la clientèle de travailler en short. Cependant, cette interdiction ne peut être arbitraire car l'employeur qui impose à son salarié une tenue vestimentaire car cette demande doit être justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché.

La loi impose donc parfois le port de vêtement de sécurité et de protection individuelle. Exemple au Recyparc de Naninne. À côté des shorts des particuliers, les préposés doivent porter un pantalon anti-coupures. Lorsqu’ils doivent aller dans un conteneur pour déchets organiques. "Si on se retrouve en short dans ce genre de conteneur, nous sommes directement touchés au mollet et aux jambes. Dans ce cas-ci, c’est important d’avoir un pantalon", explique Claude Dussart, préposé au Recyparc de Naninne.

Un règlement de travail peut aussi être lié à un lieu donné. Chez Decathlon à Namur, on demande aux employés d'adopter une apparence soignée. Le port du short est même conseillé dans le "Règlement du jeu", un règlement interne au magasin.

Florent Closset, cogérant chez Decathlon Namur, insiste : "Le fait de porter un short, un pantalon ou un jeans n’empêche ni d’avoir une bonne relation avec le client, ni de bien travailler, d’être efficace ou d’être au service des gens".

Finalement, la tenue sur le lieu de travail, c’est une question de fonction, d’image. À la suite de son action, le contrôleur de train de la SNCB a été entendu par sa direction. Il poursuit de sérieuses discussions avec son supérieur hiérarchique.